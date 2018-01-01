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    Серед жертв теракту в Кабулі є американці

    Журналісти дізнались про загибель американських громадян під час теракту в Кабулі
    В результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) кілька громадян США загинули і отримали поранення. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на представника американського держдепартаменту. Як дізнались журналісти, «серед загиблих і поранених під час облоги Intercontinental Hotel в Кабулі на вихідних було кілька
    • Сьогодні, 18:36
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    Intercontinental Hotel в Кабулі став об'єктом нападу терористів
    Intercontinental Hotel в Кабулі став об'єктом нападу терористів

    Журналісти дізнались про загибель американських громадян під час теракту в Кабулі

    В результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) кілька громадян США загинули і отримали поранення. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на представника американського держдепартаменту.

    Як дізнались журналісти, «серед загиблих і поранених під час облоги Intercontinental Hotel в Кабулі на вихідних було кілька американських громадян». Число загиблих і постраждалих не повідомляється.

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    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

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