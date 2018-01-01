Серед жертв теракту в Кабулі є американці

Журналісти дізнались про загибель американських громадян під час теракту в Кабулі

В результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) кілька громадян США загинули і отримали поранення. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на представника американського держдепартаменту. Як дізнались журналісти, «серед загиблих і поранених під час облоги Intercontinental Hotel в Кабулі на вихідних було кілька



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Intercontinental Hotel в Кабулі став об'єктом нападу терористів

Журналісти дізнались про загибель американських громадян під час теракту в Кабулі

В результаті нападу терористів на готель у Кабулі (Афганістан) кілька громадян США загинули і отримали поранення. Про це повідомляє телеканал 1TV з посиланням на представника американського держдепартаменту.

Як дізнались журналісти, «серед загиблих і поранених під час облоги Intercontinental Hotel в Кабулі на вихідних було кілька американських громадян». Число загиблих і постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.