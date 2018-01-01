Черговий теракт в Афганістані: стався напад на гуманітарну організацію

Внаслідок нападу на організацію Save the Children поранено понад 10 людей

У середу, 24 січня, у місті Джелалабад на сході Афганістану стався напад на офіс міжнародної гуманітарної організації Save the Children. Внаслідок теракту зазнали поранень щонайменше 11 людей. За даними речника губернатора провінції Нангархар, спершу поруч із будівлею пролунав вибух, після цього до приміщення увірвалися бойовики. Бій між



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Наслідки нападу на офіс організації Save the Children у Джелалабаді

Внаслідок нападу на організацію Save the Children поранено понад 10 людей

У середу, 24 січня, у місті Джелалабад на сході Афганістану стався напад на офіс міжнародної гуманітарної організації Save the Children. Внаслідок теракту зазнали поранень щонайменше 11 людей.

За даними речника губернатора провінції Нангархар, спершу поруч із будівлею пролунав вибух, після цього до приміщення увірвалися бойовики. Бій між нападниками та силами безпеки триває.

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

Джерело: Радіо Свобода