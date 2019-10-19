Терористи за сьогодні чотири рази обстріляли українських бійців



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Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника, як заявили в Міноборони, фіксувалися на луганському напрямку

Від початку доби і станом на 12.00 суботи на Донбасі зафіксовано чотири ворожі обстріли.

Про це 19 жовтня повідомляє пресслужба Міноборони.

Усі сьогоднішні збройні провокації з боку противника, як заявили в Міноборони, фіксувалися на луганському напрямку.

Так, вже з перших годин нової доби противник вдарив з мінометів по захисниках н.п.Золоте-4. Вогневий наліт, зафіксований о пів на четверту ранку, з витратою шести мін 120-го та 82-го калібрів, ворог завдав з напрямку н.п. Золоте-5.

Загалом цей район сьогодні вночі противник обстріляв тричі.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі с. Зайцеве, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї, на що отримали відповідь з чергових вогневих засобів.

«Починаючи з п’ятої ранку і до цієї пори противник вогонь поки більше не відкривав. Бойових втрат у лавах Збройних Сил України з початку поточної доби немає», - заявили в Міноборони.

Як відомо, 18 жовтня у Миргороді попрощалися із військовою Ярославою Никоненко, яка загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера у Мар'янці.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.