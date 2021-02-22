Ковід-вакцинація: стало відомо, коли українці зможуть записатися у чергу на щеплення

В Офісі президента вкотре обіцяють, що вакцина від Covid-19 буде в Україні найближчим часом

Коли почнеться сама вакцинація – досі не відомо

Українці вже навесні 2021 року зможуть записатися в чергу на вакцинацію від Covid-19. Онлайн-систему вже підготували до роботи.

Як зазначили у пресслужбі Офісу президента, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи.

«Було вирішено, що її запустять з березня», - зазначив він.

В Офісі президента вкотре повідомили, що вакцина від Covid-19 буде в Україні найближчим часом.

«За графіком постачання вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі та учасники ООС – серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з Covid-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику», – наголосив президент Володимир Зеленський, зауваживши, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

До речі, сьогодні стало відомо, що Україна домовилась про 15 млн доз вакцини NovaVax. Однак вони до нас потраплять не раніше липня.

Напередодні Степанов у Індії проконтролював відправку першої партії вакцини CoviShield. у МОЗ наголосили, що міністр особисто проконтролював відвантаження перших 500 тис. доз із заводу-виробника в індійському місті Пуне.

У повідомленні також зазначається, що Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти Covid-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання. Serum Institute постачає свою продукцію у 140 країн світу.

Як повідомлялося раніше, Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, українці зможуть почати записуватись у чергу для щеплення від коронавірусу після 1 березня.

Зазначимо, що головний санітарний лікар вже розподілив по областях ще не доставлену вакцину.

Як повідомлялося, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.