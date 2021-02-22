Вакцина Pfizer з'явиться в Україні не раніше березня – Тимошенко

Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що обіцяні Україні ще в лютому поставки антиковідної вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX, перенесені на початок березня.

Про це він повідомив на всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура» у Києві.

«...Є інші вакцини, наприклад, по програмі COVAX ми отримаємо Pfizer. Це повинно було статися наприкінці лютого. На жаль, програма зробила зміну дат доставки, і зараз очікуємо вакцину на початку березня», – заявив він.

COVAX – це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин проти Covid-19 і забезпечити ними країни з низькими та середніми рівнями доходів. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми.Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Згодом українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

Відтак, голова МОЗ Максим Степанов обіцяв початок вакцинації 16-17 лютого.