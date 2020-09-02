Тихановська уточнила свою позицію щодо анексії Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська

За словами Тихановської, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання

Колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».

Про це вона сказала в інтерв'ю LRT.

«Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим de jure український, а de facto – російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в протиріччя з цими законами», – зазначила Тихановська..

За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання.

«Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.

Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».

Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».