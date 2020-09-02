Тихановська уточнила свою позицію щодо анексії Криму
За словами Тихановської, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання
Колишня кандидатка у президенти Білорусі та одна з лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що півострів Крим «відійшов іншій державі в протиріччя з міжнародними законами».
Про це вона сказала в інтерв'ю LRT.
«Коли я була претендентом в кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим de jure український, а de facto – російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони, і що Крим відійшов іншій державі в протиріччя з цими законами», – зазначила Тихановська..
За її словами, «ситуація з Кримом дуже складна» і у білорусів різні погляди на це питання.
«Ми б не хотіли, щоб це питання якось роз'єднувало нас», – додала вона.
Раніше Тихановська заявляла, що «питання про Крим розколює суспільство», а їй «не хотілося б необережними словами когось відштовхнути».
Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».