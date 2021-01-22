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    Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі

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    Світлана Тихановська відмовилася від участі у президентських виборах - Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі
    Світлана Тихановська відмовилася від участі у президентських виборах
    Фото: пресслужба Тихановської

    Опозиціонерка запропонувала розширити санкційні заходи проти білоруських структур влади

    Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі. Про це вона сказала у ході пресконференції у Таллінні, передає Інтерфакс.

    «Раніше насильство проти незгодних було фізичним. Зараз у в'язницях перебувають не тільки політв'язні, а й люди, яким не пред'явлені оголошення. Можливо їх не катують, але вони страждають у в'язницях кожен день», – заявила вона.

    У зв'язку з цим вона вважає, що санкції «важливо застосовувати не тільки щодо вищих чинів.

    «Важливо ввести у цей список суддів, працівників силових структур, які били людей. Перед тим, як бити людей, вони повинні зрозуміти, що їхні діти не зможуть нічого зробити в Європі», – зазначила опозиціонерка.

    На її думку, санкції мають ефективну дію на владу.

    «Наразі я не буду брати участь у наступних виборах», – додала Тихановська.

    При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який брав участь у конференції в онлайн-режимі, висловив думку, що «санкції працюють і вони показали крихкість режиму Лукашенка».

    Міністр вважає, що Заходу слід «підтримувати чітку політичну позицію. Єдиний вихід – нові прозорі вибори».

    «По-друге, важливо, щоб Захід продовжував політику санкцій. Зараз санкції застосовані до 88 осіб і семи компаній, цей список треба збільшити. По-третє, потрібна підтримка, наприклад, у питанні вакцин, в якому Лукашенко зазнав повного провалу», – додав Рейнсалу.

    Тихановська прибула у п'ятницю в Таллінн для участі у віртуальному засіданні Ради безпеки ООН у форматі Arria про свободу ЗМІ у Білорусі.

    У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

    Нагадаємо, що Тихановська закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на батьківщину.

    Крім того, Світлана Тихановська просить у США додаткових санкцій.

    До слова, ще на початку вересня Тихановська заявила, що ситуація у Білорусі потребує міжнародного втручання.

    Теги: ЗМІ міністр вибори санкції Олександр Лукашенко опозиція Світлана Тихановська
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