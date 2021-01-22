Опозиціонерка запропонувала розширити санкційні заходи проти білоруських структур влади

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі. Про це вона сказала у ході пресконференції у Таллінні, передає Інтерфакс.

«Раніше насильство проти незгодних було фізичним. Зараз у в'язницях перебувають не тільки політв'язні, а й люди, яким не пред'явлені оголошення. Можливо їх не катують, але вони страждають у в'язницях кожен день», – заявила вона.

У зв'язку з цим вона вважає, що санкції «важливо застосовувати не тільки щодо вищих чинів.

«Важливо ввести у цей список суддів, працівників силових структур, які били людей. Перед тим, як бити людей, вони повинні зрозуміти, що їхні діти не зможуть нічого зробити в Європі», – зазначила опозиціонерка.

На її думку, санкції мають ефективну дію на владу.

«Наразі я не буду брати участь у наступних виборах», – додала Тихановська.

При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який брав участь у конференції в онлайн-режимі, висловив думку, що «санкції працюють і вони показали крихкість режиму Лукашенка».

Міністр вважає, що Заходу слід «підтримувати чітку політичну позицію. Єдиний вихід – нові прозорі вибори».

«По-друге, важливо, щоб Захід продовжував політику санкцій. Зараз санкції застосовані до 88 осіб і семи компаній, цей список треба збільшити. По-третє, потрібна підтримка, наприклад, у питанні вакцин, в якому Лукашенко зазнав повного провалу», – додав Рейнсалу.

Тихановська прибула у п'ятницю в Таллінн для участі у віртуальному засіданні Ради безпеки ООН у форматі Arria про свободу ЗМІ у Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Нагадаємо, що Тихановська закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на батьківщину.

Крім того, Світлана Тихановська просить у США додаткових санкцій.

До слова, ще на початку вересня Тихановська заявила, що ситуація у Білорусі потребує міжнародного втручання.