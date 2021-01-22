Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі
Опозиціонерка запропонувала розширити санкційні заходи проти білоруських структур влади
Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не планує брати участь у наступних виборах у Білорусі. Про це вона сказала у ході пресконференції у Таллінні, передає Інтерфакс.
«Раніше насильство проти незгодних було фізичним. Зараз у в'язницях перебувають не тільки політв'язні, а й люди, яким не пред'явлені оголошення. Можливо їх не катують, але вони страждають у в'язницях кожен день», – заявила вона.
У зв'язку з цим вона вважає, що санкції «важливо застосовувати не тільки щодо вищих чинів.
«Важливо ввести у цей список суддів, працівників силових структур, які били людей. Перед тим, як бити людей, вони повинні зрозуміти, що їхні діти не зможуть нічого зробити в Європі», – зазначила опозиціонерка.
На її думку, санкції мають ефективну дію на владу.
«Наразі я не буду брати участь у наступних виборах», – додала Тихановська.
При цьому міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який брав участь у конференції в онлайн-режимі, висловив думку, що «санкції працюють і вони показали крихкість режиму Лукашенка».
Міністр вважає, що Заходу слід «підтримувати чітку політичну позицію. Єдиний вихід – нові прозорі вибори».
«По-друге, важливо, щоб Захід продовжував політику санкцій. Зараз санкції застосовані до 88 осіб і семи компаній, цей список треба збільшити. По-третє, потрібна підтримка, наприклад, у питанні вакцин, в якому Лукашенко зазнав повного провалу», – додав Рейнсалу.
Тихановська прибула у п'ятницю в Таллінн для участі у віртуальному засіданні Ради безпеки ООН у форматі Arria про свободу ЗМІ у Білорусі.
Нагадаємо, що Тихановська закликала міжнародні організації допомогти їй безпечно повернутися на батьківщину.
Крім того, Світлана Тихановська просить у США додаткових санкцій.
До слова, ще на початку вересня Тихановська заявила, що ситуація у Білорусі потребує міжнародного втручання.