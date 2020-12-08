Тихановська просить США визнати білоруських силовиків терористичними групами

Світлана Тихановська закликала США розслідувати дії білоруських силовиків, які жорстоко розганяли мирні акції протестів

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Сполучені Штати ініціювати міжнародне розслідування дій білоруських силовиків при розгоні мирних акцій протесту та визнати міліцейські управління терористичними групами.

«Важливо, щоб США вели скоординовану політику з ЄС, Канадою та Великобританією. Я також вважаю, що санкції мають бути розширені. США повинні запустити процедуру визнання міліцейських управлінь, які жорстко розганяли протестувальників, таких як ОМОН, Головне управління з боротьби з організованою злочинністю, Головне управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією, терористичними групами», – заявила Тихановська.

Нагадаємо, нещодавно Тихановська закликала Сенат США затвердити закон, що розширює повноваження президента щодо санкцій стосовно Білорусі. Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції.

Раніше Світлана Тихановська також неодноразово заявляла про те, що ситуація в Білорусі потребує міжнародного втручання.