Тимошенко висунула гучну підозру Зеленському: президент «кришує» корупцію в «Нафтогазі України»?

Лідерка «Батьківщини» обурена тим, що монобільшість заблокувала розгляд питання аудиту «Нафтогазу»

Члени Тимчасової слідчої комісії Верховної ради відмовилися розглядати питання недоплати «Нафтогазом України» до державного бюджету України податків на суму 72 млрд грн протягом останніх чотирьох років.

«Складається враження, що президент і влада, блокуючи розгляд цього питання, «кришують» корупцію в «Нафтогазі». Для того, щоб перевірити це, запропонувала включити питання аудиту цієї компанії до порядку денного Тимчасової слідчої комісії», – написала 13 липня на своїй сторінці у соцмережі лідерка опозиційної фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Члени комісії від влади відмовилися розглядати це питання. От вам і відповідь на питання, чи готовий президент боротися з корупцією», – наголошує Юлія Тимошенко.

Виступаючи 13 липня на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК), Юлія Тимошенко вкотре запропонувала вивчити бухгалтерію НАК «Нафтогаз України», зробити перевірку всіх доходів і видатків компанії, а також перевірити всі зарахування необхідних сум до державного бюджету від господарської діяльності компанії. «В «Нафтогазі» є мільярдні оборудки, які обходять державний бюджет. Ми пред`явили в ТСК бухгалтерські розрахунки про те, що НАК недоперерахував до бюджету 72 млрд грн – цієї суми вистачило б для того, щоб докорінно змінити всі соціальні програми. Але ТСК голосами монобільшості (фракція «Слуга народу» - «Главком») не вносить розгляд цього питання в порядок денний ТСК», – заявила Юлія Тимошенко.

Наприкінці квітня за ініціативою народного депутата Юлії Тимошенко в парламенті була створена Тимчасова слідча комісія (ТСК) з питань розслідування оприлюднених у пресі фактів щодо можливих корупційних дій державних посадовців, які призвели до значних втрат доходів Державного бюджету. Очолив ТСК депутат від «Батьківщини» Іван Крулько.

Створити ТСК депутати від «Батьківщини» вирішили задля розслідування фактів, оприлюднених ексміністром фінансів Ігорем Уманським про те, що державний бюджет через різні хитросплетіння щомісяця недоотримує біля 10 млрд грн доходів. Гроші бюджет недобирав з фіскальної та митної служби. Уманський наполягав на звільненні керівників податкової та митної служб, після чого у нього виник конфлікт з новим прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. В результаті звільнили не лише згаданих керівників, але й самого Уманського. Водночас парламент таки наважився створити комісію для розслідування оприлюднених ексміністром зловживань, але розслідування діяльності «Нафтогазу» практично заблоковано через небажання депутатів фракції «Слуга народу» розкрити правду про схеми для штучного створення збитків НАК «Нафтогаз України» - для того, щоб менші суми перераховувати до бюджету України.

Нагадаємо, Міністерство енергетики визначило «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України», як постачальника останньої надії на ринку природного газу.