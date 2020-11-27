Юлію Тимошенко – з днем народження!

ЮВТ – єдиний політик, чия партія реально існує, з «низовою» ланкою і численними справжніми прихильниками

Одного разу почув фразу від знайомої – «не буду демонструвати, наскільки я розумна, бо заміж не візьмуть».

Думаю, з тих самих міркувань український політикум щоразу лякався Тимошенко і зупиняв її, коли вона двічі бувала буквально за метр від політичної вершини України.

Прикметно, що ЮВТ – єдиний політик, чия партія реально існує, з «низовою» ланкою і численними справжніми прихильниками.

Та ще й існує так довго.

І якщо помножити рівень народної любові і підтримки на роки, то Тимошенко залишить далеко, далеко позаду усіх інших політиків. Таки сукупний урожай прихильності не збирав ніхто в історії України.

Як у кожного політика, її дії часто викликають критику морального характеру, але хто з політиків може похвалитися тим, що їх не радянська, а вже українська влада саджала двічі як політичного опонента?

Мені завжди була огидна та хвиля лестощів, котра з найменшого приводу заливають її деякі персонажі з оточення, але слід відзначити, що ЮВТ попри це все ж не втрачає, як деякі її колеги, здоровий глузд і здатність слухати альтернативні думки. А мідні труби звели з розуму не одного топ-політика.

Фоток не буде, я з нею останні 5 років не пригадаю, коли і фоткався.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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