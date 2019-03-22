Тимошенко закликала українців брати приклад з Тарути, який її підтримав



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Минулого тижня Тарута ухвалив рішення підтримати на виборах 31 березня Юлію Тимошенко

Кандидат у президенти та лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час мітингу у Чернігові, де вона перебувала в межах всеукраїнського передвиборного туру, закликала українців брати приклад з Сергія Тарути.

Як відомо, Тарута знявся з виборів на користь Тимошенко, заявивши про її підтримку, та 16 березня політики підписали Меморандум про взаємодією.

Вона наголосила на тому, що політики мають бути прикладом такого об’єднання і згадала рішення Тарути підтримати її кандидатуру, адже «він також сподівається, що ми зможемо повернути мир, щастя в оселі та об’єднати українців».

Тимошенко переконана: для того, щоб провести зміни, новій владі треба повернути довіру людей. Саме тому, за її словами, вона підписала письмове зобов’язання кандидата у президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які лідер «Батьківщини» втілить в життя «після перемоги на виборах».

Тимошенко зауважила, що її «Новий курс України» є покроковим планом змін.

«У ньому передбачено залучення країн-гарантів Будапештського меморандуму до нових потужних переговорів щодо повернення миру в Україну, запровадження персоніфікованої пенсійної системи та підвищення пенсій (до рівня 4425 грн) і зарплат, як у сусідній Польщі», - повідомляє прес-служба кандидата у президенти.

Ще одним фундаментальним зобов’язанням лідер «Батьківщини» назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду.

«Потрібно, щоб новий президент повернув порядок, що існував до 2014 року – український газ віддати на потреби населення та бюджетної сфери», – додала Тимошенко.

Вона також зазначила, що між президентськими та парламентськими виборами півроку і за цей час новий президент має показати результат.