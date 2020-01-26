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    У світі

    У Білорусь надійшла перша партія норвезької нафти після зупинки постачання з Росії

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    Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари &laquo;Нафтан&raquo; - У Білорусь надійшла перша партія норвезької нафти після зупинки постачання з Росії
    Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари «Нафтан»

    З Клайпедського порту залізницею на станцію «Новополоцьк» прибув потяг з 59 цистерн

    У Білорусь для переробки на ВАТ «Нафтан» надійшла перша партія норвезької нафти.

    Про це повідомляє БЕЛТА.

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    «Перша партія норвезької нафти надійшла вранці 26 січня у Новополоцьк для переробки на ВАТ «Нафтан», – йдеться у повідомленні.

    З Клайпедського порту залізницею у Білорусь на станцію «Новополоцьк» прибув потяг з 59 цистерн загальним обсягом близько 3,5 тис.т.

    Повністю вся партія норвезької нафти, доставлена судном Breiviken, повинна надійти на підприємство протягом найближчих двох тижнів.

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    Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари «Нафтан». Наступний склад на підприємстві чекають сьогодні вночі.

    Як відомо, 1 січня Росія зупинила поставки нафти у Білорусь через те, що не було досягнуто домовленості щодо ціни. 4 грудня «Білнафотехім» повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. В уряді країни заявляли, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

    Нагадаємо, Білорусь знайшла альтернативу російській нафті.

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