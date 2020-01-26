У Білорусь надійшла перша партія норвезької нафти після зупинки постачання з Росії



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Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари «Нафтан»

З Клайпедського порту залізницею на станцію «Новополоцьк» прибув потяг з 59 цистерн

У Білорусь для переробки на ВАТ «Нафтан» надійшла перша партія норвезької нафти.

Про це повідомляє БЕЛТА.

«Перша партія норвезької нафти надійшла вранці 26 січня у Новополоцьк для переробки на ВАТ «Нафтан», – йдеться у повідомленні.

З Клайпедського порту залізницею у Білорусь на станцію «Новополоцьк» прибув потяг з 59 цистерн загальним обсягом близько 3,5 тис.т.

Повністю вся партія норвезької нафти, доставлена судном Breiviken, повинна надійти на підприємство протягом найближчих двох тижнів.

Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари «Нафтан». Наступний склад на підприємстві чекають сьогодні вночі.

Як відомо, 1 січня Росія зупинила поставки нафти у Білорусь через те, що не було досягнуто домовленості щодо ціни. 4 грудня «Білнафотехім» повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. В уряді країни заявляли, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.

Нагадаємо, Білорусь знайшла альтернативу російській нафті.