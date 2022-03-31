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    Торгівля лише на ринках. В окупованому Херсоні українська влада озвучила «китайське попередження»

    Херсонська влада визнала:&nbsp;у медиків немає можливості лікувати людей від отруєння - Торгівля лише на ринках. В окупованому Херсоні українська влада озвучила «китайське попередження»
    Херсонська влада визнала: у медиків немає можливості лікувати людей від отруєння
    фото з відкритих джерел

    Херсон продовжує чинити опір російським окупантам

    В окупованому російськими військами Херсоні вся торгівля відбуватиметься лише на ринках. Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

    «Коли я кажу, що торгувати всі будуть лише централізовано, то так воно й буде: торгівля у Херсоні відбувається тільки на ринках. Не біля нього, не біля дороги, не «ми тут на пів години»… Усі процеси купівлі-продажу – тільки на ринках!» – наголосив мер.

    Колихаєв звернувся до всіх, хто займається торгівлею: двері відкриті і надано всі законні можливості здійснювати свою діяльність. Але якщо підприємці не дотримуватиметеся вимог місцевої влади, товар вилучатиметься.

    «Пояснення цьому прості. По-перше, це фізична безпека продавців та покупців. По-друге, здоров’я городян: ані у медиків, ані у вас зараз немає можливості лікувати людей від отруєння та інших симптомів, пов’язаних із вживанням неякісної їжі. Ринки за якістю продукції стежитимуть «як Отче наш». Не дзвоніть, не пишіть і не скаржтеся. Правила всім одні», – попередив Колихаєв.

    Як відомо, Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

    Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.

    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Торгівля лише на ринках. В окупованому Херсоні українська влада озвучила «китайське попередження»