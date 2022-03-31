Торгівля лише на ринках. В окупованому Херсоні українська влада озвучила «китайське попередження»

Херсон продовжує чинити опір російським окупантам

В окупованому російськими військами Херсоні вся торгівля відбуватиметься лише на ринках. Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

«Коли я кажу, що торгувати всі будуть лише централізовано, то так воно й буде: торгівля у Херсоні відбувається тільки на ринках. Не біля нього, не біля дороги, не «ми тут на пів години»… Усі процеси купівлі-продажу – тільки на ринках!» – наголосив мер.

Колихаєв звернувся до всіх, хто займається торгівлею: двері відкриті і надано всі законні можливості здійснювати свою діяльність. Але якщо підприємці не дотримуватиметеся вимог місцевої влади, товар вилучатиметься.

«Пояснення цьому прості. По-перше, це фізична безпека продавців та покупців. По-друге, здоров’я городян: ані у медиків, ані у вас зараз немає можливості лікувати людей від отруєння та інших симптомів, пов’язаних із вживанням неякісної їжі. Ринки за якістю продукції стежитимуть «як Отче наш». Не дзвоніть, не пишіть і не скаржтеся. Правила всім одні», – попередив Колихаєв.

Як відомо, Херсон продовжує чинити опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.