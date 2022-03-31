Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих знову зросла

наразі кількість жертв становить 19 осіб

З-під завалів приміщення облдержадміністрації у Миколаєві, куди 29 березня влучила ворожа ракета, витягли тіло ще кількох людей. Наразі загальна кількість загиблих вже сягає 19. Про це повідомляє пресслужба в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«Станом на 13:00 31 березня після попадання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинули 20 осіб», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Зазначається, що рятувальники дістали з-під завалів будівлі 19 тіл, ще 1 людина померла в реанімації. Рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.