Обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих знову зросла
наразі кількість жертв становить 19 осіб
З-під завалів приміщення облдержадміністрації у Миколаєві, куди 29 березня влучила ворожа ракета, витягли тіло ще кількох людей. Наразі загальна кількість загиблих вже сягає 19. Про це повідомляє пресслужба в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
«Станом на 13:00 31 березня після попадання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинули 20 осіб», – йдеться в повідомленні ДСНС.
Зазначається, що рятувальники дістали з-під завалів будівлі 19 тіл, ще 1 людина померла в реанімації. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.
Як повідомлялося, внаслідок обстрілів на Луганщині загинули діти. До слова, рашисти розстріляли колону волонтерів на Чернігівщині.