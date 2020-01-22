У Таїланді виявили чотири випадки нового коронавірусу з Китаю



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Захворювання пневмонією нового типу зафіксували в Таїланді

В Таїланді підтвердили перший випадок захворювання пневмонією нового типу у місцевих жителів. Про це повідомляє Bangkok Post.

Як наголошується, 73-річна жінка захворіла після повернення з міста Ухань в кінці 2019 року.

В даний час в Таїланді виявлено чотири випадки нового вірусу - три китайських туриста і один тайський.

Раніше влада Китайської народної Республіки підтвердила, що жертвами пневмонії нового вірусу стали шість осіб. Всі летальні випадки були зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні був зафіксований спалах нового вірусу.

Зазначимо, що Північна Корея тимчасово заборонила з 22 січня в'їзд іноземним туристам через новий смертельний коронавірус у Китаї.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Кілька випадків зараження зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.