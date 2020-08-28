Зеленський призначив першу заступницю голови Антимонопольного комітету
Зеленський призначив першу заступницю голови Антимонопольного комітету
Раніше Музиченко обіймала посаду держуповноваженого АМКУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Музиченко першою заступницею голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим.
Про це йдеться в указі президента.
«Призначити Музиченко Ольгу Валеріївну першим заступником Голови Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим», - йдеться у документі
Іншим указом він звільнив Музиченко з посади державного уповноваженого АМКУ.
При цьому державним уповноваженим вона стала 19 серпня.
Зазначимо, Ольга Музиченко, згідно з поданою е-декларацією, раніше працювала в ТОВ «Компанія з управління активами «Система плюс».