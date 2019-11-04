Трамп назвав «шахрайством» згоду інформатора дати письмові свідчення у справі про імпічмент



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Дональд Трамп відреагував на згоду інформатора дати письмові свідчення у справі про імпічмент

Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав «шахрайством» згоду інформатора, який оприлюднив подробиці розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, дати письмові свідчення.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Викривач дав неправдиву інформацію і мав справу з корумпованим політиком Шиффом. Він повинен з'явитися для надання свідчень. Письмові відповіді неприйнятні! Де другий викривач? Він зник після того, як я опублікував розшифровку. Він взагалі існував? Де інформатор? Шахрайство!», — написав Трамп.

The Whistleblower gave false information & dealt with corrupt politician Schiff. He must be brought forward to testify. Written answers not acceptable! Where is the 2nd Whistleblower? He disappeared after I released the transcript. Does he even exist? Where is the informant? Con! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 листопада 2019 р.

Раніше повідомлялось, що інформатор у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа погодився дати письмові свідчення конгресменам із Палати представників.

Як відомо, Дональд Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».