Трамп назвав «шахрайством» згоду інформатора дати письмові свідчення у справі про імпічмент

Трамп вважає, що інформатор, чиї повідомлення привели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав «шахрайством» згоду інформатора, який оприлюднив подробиці розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, дати письмові свідчення.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Викривач дав неправдиву інформацію і мав справу з корумпованим політиком Шиффом. Він повинен з'явитися для надання свідчень. Письмові відповіді неприйнятні! Де другий викривач? Він зник після того, як я опублікував розшифровку. Він взагалі існував? Де інформатор? Шахрайство!», — написав Трамп.

