Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності



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Раніше Зеленський заявляв, що Трамп не чинив тиску

Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим доказом його невинності є слова президента України Володимира Зеленського.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Трамп зазначив, що Зеленський визнав, що американський президент не чинив на нього тиск під час липневої телефонної розмови.

«Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб він робив щось погане. Кращого свідоцтва і бути не може! Байден ж, будучи віце-президентом, разом зі своїм сином, навпаки, заробили мільйони доларів шляхом залякування президента України. Вони також награбували мільйони в Китаї. Це погано!» - написав Трамп.

The President of Ukraine said that he was NOT pressured by me to do anything wrong. Can’t have better testimony than that! As V.P., Biden had his son, on the other hand, take out millions of dollars by strong arming the Ukrainian President. Also looted millions from China. Bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 вересня 2019 р.

Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

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