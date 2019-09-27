  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності

    • Розсилка

    Раніше Зеленський заявляв, що Трамп не чинив тиску

    Президент США Дональд Трамп заявив, що найкращим доказом його невинності є слова президента України Володимира Зеленського.

    Про це Трамп написав у своєму Twitter.

    Трамп зазначив, що Зеленський визнав, що американський президент не чинив на нього тиск під час липневої телефонної розмови.

    «Президент України сказав, що я не чинив на нього тиск, щоб він робив щось погане. Кращого свідоцтва і бути не може! Байден ж, будучи віце-президентом, разом зі своїм сином, навпаки, заробили мільйони доларів шляхом залякування президента України. Вони також награбували мільйони в Китаї. Це погано!» - написав Трамп.

    Нагадаємо, Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

    Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.

    Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

    Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

    Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

    До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

    Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.

    Читайте також: 
    Читайте також
    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп скандал розслідування імпічмент Twitter президент уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ