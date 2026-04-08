Іран прописав збагачення урану у плані перемир’я

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран прописав збагачення урану у плані перемир’я
Іран додав суперечливу норму про збагачення урану в угоду
У версії фарсі з’явилась умова, яку прибрали з англомовного документа

Іран додав положення про «прийняття збагачення» урану до своєї версії плану припинення вогню, що відрізняється від англомовного документа, поширеного серед журналістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

За даними AP, у документі фарсі міститься формулювання про «прийняття збагачення» для іранської ядерної програми. Водночас в англомовній версії плану, яку іранські дипломати передали журналістам, ця умова відсутня.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що повне припинення ядерної програми Ірану є ключовою умовою для завершення конфлікту.

Після оприлюднення Іраном плану з 10 пунктів Трамп розкритикував документ, назвавши його шахрайським, однак не деталізував свої зауваження. Місія Ірану при ООН відмовилася коментувати розбіжності між різними мовними версіями плану припинення вогню.

Нагадаємо, що Ізраїль підтримує рішення президента США Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван. За словами ізраїльського прем’єра, Ізраїль погоджується на паузу за умови негайного відкриття морських шляхів Іраном і повного припинення атак на США, Ізраїль та країни регіону. Крім того, Єрусалим підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю. Глава Білого дому анонсував «багато позитивних дій», заявивши, що Іран найближчим часом зможе розпочати процес відбудови.

До слова, світові ціни на нафту різко знизилися після заяв США та Ізраїлю про досягнення двотижневого перемир’я з Іраном. Ринки миттєво відреагували на перспективу деескалації конфлікту та можливе відновлення стабільних поставок енергоносіїв через Ормузьку протоку

