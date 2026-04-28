NYT: Війна в Ірані провокує глобальну економічну депресію

Всього за вісім тижнів значна частина світової економіки зазнала невдачі. США здебільшого уникли цих потрясінь

Два місяці воєнних дій США та Ізраїлю проти Ірану спричинили ланцюгову реакцію, що руйнує економіки по всьому світу. Згідно з аналізом The New York Times, поки більшість регіонів потерпає від енергетичного хаосу, Сполучені Штати залишаються єдиною країною, яка відносно уникнула масштабних потрясінь. Про це пише «Главком».

Навіть надбагаті ОАЕ змушені просити у Вашингтона фінансової підтримки після руйнування їхніх газових родовищ та зупинки руху в Ормузькій протоці. Конфлікт уже серйозно підірвав глобальні економічні перспективи, особливо в Азії та Європі. В Індії та Бангладеш масово закриваються промислові об'єкти, а Таїланд, В'єтнам та Південна Корея були змушені запровадити жорстку економію електрики. Японський автопром та індійська металургія скорочують виробництво, тоді як у Китаї тисячі працівників іграшкових фабрик втрачають робочі місця.

Авіаційна галузь Німеччини, Польщі та Ірландії також перебуває у кризі через дефіцит та подвоєння вартості пального, що призвело до скорочення рейсів у двадцяти провідних авіаперевізників світу. Блокада Ормузької протоки зупинила постачання нафти, алюмінію та гелію, що паралізувало виробництво широкого спектру товарів – від мікрочіпів до засобів контрацепції. Найважча ситуація склалася в країнах, що розвиваються, де стрімке здорожчання палива та добрив неминуче призведе до продовольчої кризи вже наприкінці року. Бідні уряди не мають ресурсів для субсидування цін, а вартість міжнародних запозичень для них постійно зростає.

Економіка США також відчуває тиск через зростання цін на бензин та підвищення прогнозів щодо інфляції, проте ці наслідки є незначними порівняно з рештою світу. Аналітики вважають, що реальна загроза рецесії для Штатів виникне лише у разі подорожчання нафти до $150 за барель. Водночас експерти попереджають, що навіть за умови негайного припинення вогню, глобальна енергетична логістика вже не повернеться до колишнього стану. Ракетні удари по інфраструктурі та зупинка видобутку в регіоні означають, що високі ціни на енергоносії зберігатимуться щонайменше протягом наступних чотирьох років.

Як відомо, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.

Пропозиція, передана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.