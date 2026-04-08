США та Ізраїль порушили перемир'я, атакувавши південь Ірану (відео)

glavcom.ua
Оголошене двотижневе перемир'я порушено новими ударами
Сполучені Штати Америки та Ізраїль атакували завод в Ірані, Тегеран відповів ударами 

На Близькому Сході фактично припинив дію режим перемир'я. США та Ізраїль завдали масованих ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) на півдні Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на іранське державне видання Press TV.

«Порушуючи режим припинення вогню, американо-ізраїльські сили атакували Лаванський нафтопереробний завод на острові Лаван. Наразі команди з безпеки та пожежогасіння працюють над гасінням полум’я та забезпеченням безпеки району», – йдеться в повідомленні.

Реакція Ірану 

У відповідь на атаку Тегеран розпочав обстріли сусідніх держав. За попередніми даними, іранські сили завдали ракетних ударів по об'єктах у Кувейті та Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Ключові факти на цей час

  • Цілі атак: Удари США та Ізраїлю були зосереджені на стратегічній енергетичній інфраструктурі на півдні Ірану з метою підриву економічного потенціалу країни.
  • Географія конфлікту: Війна виходить за межі безпосереднього протистояння Ізраїлю та Ірану, залучаючи країни Перської затоки.
  • Глобальні ризики: Ескалація вже спричинила паніку на енергетичних ринках, загрожуючи стабільності поставок нафти через Ормузьку протоку.

«Главком» писав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав сторони конфлікту на Близькому Сході негайно зупинити бойові дії. За його словами, подальша ескалація загрожує переростанням у масштабну війну в регіоні Перської затоки, що матиме катастрофічні глобальні наслідки. 

Також повідомляється, що особистий посланець генерального секретаря, перебуває в регіоні «для підтримки зусиль, спрямованих на досягнення міцного миру».

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер погрожував вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

