Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Адміністрації Трампа дозволено проводити лише підземні роботи

Президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.

Конфлікт розгорівся навколо проєкту площею понад 8 тис. кв. м., який планують звести на місці знесеного Східного крила Білого дому. Трамп піддав суддю нищівній критиці, звинувативши його в упередженості та спробах підірвати державні інтереси. Попри твердження урядових юристів, що весь проєкт є цілісною системою захисту від сучасних загроз, суддя Леон залишився при думці, що розкішна бальна зала не є критично важливою для безпеки. Натомість будівництво підземних військових та медичних споруд може тривати без перешкод.

Позов проти будівництва подав Національний фонд охорони історичних пам'яток, який прагне захистити історичний вигляд Білого дому. Хоча Трамп стверджує, що зала на 999 місць будується за приватні кошти, опоненти вказують на використання бюджетних грошей для супутньої інфраструктури. Наразі адміністрація готує апеляцію та планує звернутися до Верховного суду, щоб розблокувати наземні роботи, які вже отримали схвалення від столичних планувальних комісій.

Як відомо, проєкт масштабної перебудови Білого дому, ініційований Дональдом Трампом, пройшов ключовий етап узгодження.

Національна комісія з планування капітального будівництва (NCPC) більшістю голосів підтримала план створення бальної зали площею 8 400 кв. м. Це рішення було прийняте попри нещодавню постанову федерального судді Річарда Леона, який наказав призупинити роботи, наголосивши, що президент є лише «розпорядником, а не власником» історичної пам'ятки.

До слова, хоча публічна увага зосереджена на наземній частині нового проєкту Дональда Трампа – бальній залі вартістю $400 млн, – підземна складова об'єкта є значно складнішою та дорожчою. Робочі бригади вже кілька тижнів демонтують старий Президентський центр надзвичайних операцій, щоб звести на його місці масштабнішу та сучаснішу споруду.