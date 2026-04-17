Головна Світ Політика
search button user button menu button

Суддя заблокував наземне будівництво бальної зали Трампа в Білому домі

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Адміністрації Трампа дозволено проводити лише підземні роботи

Президент Дональд Трамп висловив різке невдоволення рішенням федерального судді Річарда Леона, який заборонив продовжувати наземну частину будівництва масштабної бальної зали вартістю $400 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Згідно з постановою, адміністрації дозволено проводити лише підземні роботи, що стосуються зведення бункера та інших об'єктів національної безпеки. Суддя наголосив, що хоча він усвідомлює важливість захисту президента, питання безпеки не є виправданням для продовження будівництва без належного схвалення Конгресу.

Конфлікт розгорівся навколо проєкту площею понад 8 тис. кв. м., який планують звести на місці знесеного Східного крила Білого дому. Трамп піддав суддю нищівній критиці, звинувативши його в упередженості та спробах підірвати державні інтереси. Попри твердження урядових юристів, що весь проєкт є цілісною системою захисту від сучасних загроз, суддя Леон залишився при думці, що розкішна бальна зала не є критично важливою для безпеки. Натомість будівництво підземних військових та медичних споруд може тривати без перешкод.

Позов проти будівництва подав Національний фонд охорони історичних пам'яток, який прагне захистити історичний вигляд Білого дому. Хоча Трамп стверджує, що зала на 999 місць будується за приватні кошти, опоненти вказують на використання бюджетних грошей для супутньої інфраструктури. Наразі адміністрація готує апеляцію та планує звернутися до Верховного суду, щоб розблокувати наземні роботи, які вже отримали схвалення від столичних планувальних комісій.

Як відомо, проєкт масштабної перебудови Білого дому, ініційований Дональдом Трампом, пройшов ключовий етап узгодження. 

Національна комісія з планування капітального будівництва (NCPC) більшістю голосів підтримала план створення бальної зали площею 8 400 кв. м. Це рішення було прийняте попри нещодавню постанову федерального судді Річарда Леона, який наказав призупинити роботи, наголосивши, що президент є лише «розпорядником, а не власником» історичної пам'ятки.

До слова, хоча публічна увага зосереджена на наземній частині нового проєкту Дональда Трампа – бальній залі вартістю $400 млн, – підземна складова об'єкта є значно складнішою та дорожчою. Робочі бригади вже кілька тижнів демонтують старий Президентський центр надзвичайних операцій, щоб звести на його місці масштабнішу та сучаснішу споруду. 

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua