США готують «покарання» для Іспанії за відмову допомогти з Іраном – Reuters

Адміністрація президента США розглядає кілька варіантів «покарань» для країн, які відмовились допомагати Вашингтону у війні проти Тегерану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як пише ЗМІ, у внутрішньому електронному листі Пентагону викладено варіанти покарання для союзників по НАТО, які не підтримали операції США у війні з Іраном. Серед можливих покарань – призупинення членства Іспанії в альянсі та перегляд позиції США щодо претензій Британії на Фолклендські острови.

Варіанти детально викладено в записці, в якій висловлено розчарування небажанням або відмовою деяких союзників надати Сполученим Штатам права доступу, базування та прольотів для війни в Ірані.

За словами неназваного чиновника Пентагону, в електронному листі зазначалося, що доступ до авіабаз – це «абсолютна базова лінія для НАТО». Один із варіантів обмежень також передбачає відсторонення від важливих або престижних посад у НАТО.

«Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч з нами», – заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон, коментуючи зміст електронного листа на запит журналістів.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа сформувала перелік країн НАТО, які не підтримали американську політику під час операції проти Ірану, і розглянула можливі заходи впливу на них. За даними співрозмовників Politico, у Білому домі підготували умовний поділ союзників на «зразкових» і «неслухняних».

За інформацією Politico, серед країн, які отримали позитивну оцінку, є: Польща та Румунія. Зокрема, Румунія надала США доступ до авіабази імені Михайла Когелнічану під час операції в Ірані, а Польща фінансує значну частину витрат на розміщення американських військ. Також відзначено підтримку з боку Болгарії та країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії, які стабільно демонструють високі оборонні витрати.

Водночас Іспанія, Франція та Велика Британія, за даними джерел, відхилили або затримали запити США щодо допомоги в іранській кампанії.