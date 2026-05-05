Рубіо заявив, що військова операція проти Ірану, розпочата в лютому, закінчилася

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що бойова операція, розпочата в лютому проти Ірану, завершилася. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

«Операція завершена. Епічна лють, як президент повідомив Конгрес, ми завершили цей етап», – сказав Рубіо під час брифінгу в Білому домі.

«Тепер ми переходимо до цього проекту «Свобода», – продовжив він, маючи на увазі ініціативу Трампа щодо направляння торговельних суден через протоку.

Минулого тижня Білий дім повідомив Конгрес про «припинення» бойових дій проти Ірану, оскільки досягнуто 60-денного порогу, який вимагатиме офіційного дозволу законодавців.

Однак Трамп не виключає відновлення бомбардувань, якщо переговори проваляться або Іран порушить чинне припинення вогню.

Питання щодо ядерної програми Ірану, включаючи його запаси високозбагаченого урану, будуть вирішені шляхом переговорів, сказав Рубіо.

«Що стосується переговорів, я думаю, президент чітко дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не лише збагачення, а й те, що відбувається з цим матеріалом, який десь дуже глибоко захований», – сказав він.

«Я не хочу ставити під загрозу переговори, але достатньо сказати, що президент і вся ця команда усвідомлюють центральність цього питання, і його доведеться вирішувати так чи інакше», – заявив Рубіо.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

Як відомо, для реалізації проєкту «Свобода» залучено безпрецедентну кількість ресурсів. До операції входять 15 тис. військовослужбовців, понад 100 літаків різних типів, есмінці з керованим ракетним озброєнням та широкий спектр безпілотних літальних апаратів (БпЛА) для постійного моніторингу акваторії.

Військові наголошують, що така концентрація сил необхідна для придушення будь-яких спроб перешкоджати комерційному судноплавству в одному з найнебезпечніших регіонів світу.