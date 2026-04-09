WSJ: Трамп планує вивести війська з «ненадійних» країн НАТО через війну з Іраном

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість покарання країн НАТО, які Вашингтон вважає «ненадійними» через їхню позицію під час конфлікту США та Ізраїлю з Іраном. За даними The Wall Street Journal, план передбачає виведення американських підрозділів із держав, що обмежували підтримку військової кампанії, та їх передислокацію до лояльних союзників. Хоча про повний вихід США з Альянсу не йдеться, такий крок свідчить про глибокий розкол у трансатлантичних відносинах. Про це пише «Главком».

Головними кандидатами на скорочення американської військової присутності є країни, що блокували авіапростір або критикували дії Білого дому:

Іспанія, єдина країна НАТО, яка не погодилася на витрати 5% ВВП на оборону та закривала небо для літаків США;

Німеччина: попри роль ключового логістичного хабу, керівництво країни відкрито критикувало воєнну стратегію Трампа;

Італія та Франція: тимчасово обмежували використання своїх авіабаз або висували жорсткі умови для прийому американської авіації.

Війська США можуть бути переміщені до країн, які першими підтримали коаліцію в Ормузькій протоці та мають найвищі оборонні бюджети. Це Польща, Румунія, Литва та Греція. Зокрема, Румунія оперативно надала свої бази для ВПС США, а Польща та країни Балтії демонструють готовність до максимальної інтеграції з американськими силами. Водночас, перекидання контингентів ближче до кордонів РФ може спровокувати додаткову напругу у відносинах із Москвою.

У Білому домі таку ініціативу пояснюють відновленням справедливості. Речниця Каролін Левітт заявила, що союзники «відвернулися від американського народу» в критичний момент, попри багаторічне фінансування їхньої безпеки з боку США. Очікується, що план може включати повне закриття принаймні однієї великої американської бази в Європі, найімовірніше – в Німеччині або Іспанії.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом підтвердив, що президент США незадоволений рівнем участі багатьох союзників у конфлікті проти Ірану.

За словами Рютте, дискусія була відвертою, і він розуміє позицію американського лідера, проте наголосив, що європейські країни надають суттєву допомогу іншими методами – через логістику, надання авіапростору та військових баз.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента США Дональда Трампа за заяви про НАТО та підрив альянсу «щоденними сумнівами про свої зобов’язання».

Французький лідер зазначив, що всі підписанти Північноатлантичного договору приєдналися до Альянсу і не повинні коментувати все, що відбувається у світі, а просто бути поруч, коли інша сторона цього потребує.

До слова, європейські лідери та урядовці не мають єдиного бачення, чим можна замінити НАТО у разі його ослаблення або розпаду. У Брюсселі та інших європейських столицях активно обговорюють можливі сценарії на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перегляд ролі Вашингтона в Альянсі. Водночас єдиного рішення або чіткого плану дій наразі не існує.