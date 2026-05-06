Axios: Білий дім вважає, що наближається до укладення угоди з Іраном

Максим Бурич
У відповідь на ядерні поступки США зобов’язуються поступово зняти санкції
Білий дім готує історичну угоду з Тегераном за посередництва Кушнера

Адміністрація Дональда Трампа впевнена, що перебуває за крок до підписання меморандуму, який має зупинити бойові дії та розв'язати питання ядерної програми Ірану. США очікують фінальної відповіді Тегерана протягом 48 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними джерел Axios, посли Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – погодили з іранською стороною проєкт Меморандуму про взаєморозуміння (МПВ). Документ проголошує негайне припинення вогню та запуск 30-денного періоду інтенсивних переговорів.

Очікується, що фінальний раунд зустрічей відбудеться в Ісламабаді або Женеві. Якщо переговори проваляться, США залишають за собою право відновити морську блокаду та військові дії.

Ключовим каменем спотикання залишається термін мораторію на збагачення урану. Іран пропонував 5 років, а США – 20 років. Компромісом може стати 15 років.

Також Іран вперше погодився на критичну вимогу Вашингтона – вивезти з країни весь високозбагачений уран. Обговорюється варіант його транспортування безпосередньо до США. Крім того, Тегеран має відмовитися від експлуатації підземних ядерних об'єктів та допустити раптові інспекції ООН.

У відповідь на ядерні поступки США зобов’язуються поступово зняти санкції, введені проти ісламської республіки. Також розблокувати мільярди доларів, що були заморожені на рахунках по всьому світу. Обидві сторони скасовують обмеження на транзит через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Саме прогрес у цих перемовинах став причиною того, що президент Трамп нещодавно скасував військову операцію в протоці, щоб не зірвати крихке перемир’я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати тимчасово призупинять операцію з проходження суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком».

Трамп зауважив, що блокада буде зберігатися та зауважив, що «досягнуто великого прогресу на шляху до повної та остаточної угоди з представниками Ірану».

