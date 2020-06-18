Трамп продовжив санкції проти КНДР



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Лідери США та Північної Кореї Дональд Трамп та Кім Чен Ин

Обмеження були запроваджені ще в 2008 році як реакція на ядерну небезпеку від Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що обмеження були запроваджені ще в 2008 році як реакція на ядерну небезпеку від Північної Кореї.

У Білому домі нагадали, що на Корейському півострові досі існує ризик поширення ядерного матеріалу. Президент Трамп вважає, що небезпечна діяльність Північної Кореї може зашкодити національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США.

Нагадаємо, декілька днів тому у КНДР назвали відносини з США «безнадійними».

Як відомо, останній саміт КНДР — США пройшов в Ханої 27-28 лютого 2019 року. Переговори президентів двох країн завершилися достроково під час другого дня саміту. Сторони також не дійшли згоди щодо низки питань.

За словами Дональда Трампа, переговори зірвалися через те, що КНДР зажадала повного скасування санкцій. У КНДР заявили, що до провалу переговорів між лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом привела «самовільна і нечесна» позиція Штатів.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.