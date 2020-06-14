У США готують санкції проти «кухаря Путіна». Пригадали і Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США

Наближеного до Путіна «кухаря» пов’язують і з американськими виборами, і з війнами РФ у різних країнах

Поки в США готуються ввести проти Росії нові жорсткі санкції, чотири конгресмени взялися за «кухаря» Путіна – представлено законопроєкт про санкції проти бізнесмена Євгена Пригожина, який вважається одним з наближених до президента РФ.

Конгресмени нарікають на дії Пригожина і його партнерів за продовження їхніх «атак на Сполучені Штати і їхніх союзників». Законопроєкт містить пакет заходів проти «кухаря Путіна».

«Євген Пригожин – маріонетка Путіна з давньою історією підриву безпеки й інтересів Сполучених Штатів в інтересах уряду Росії», – сказав один з авторів законопроєкту, конгресмен-демократ, голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгел.

Він нагадав про втручання «фабрики тролів» в американські вибори 2016 і 2018 років, а також дії найманців з групи Вагнера в Україні, Сирії та Африці, що пов’язана з Пригожиним.

Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США через його роль, як кажуть у Вашингтоні, в підтримці російської анексії українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.

Законопроєкт, зокрема, передбачає переконання держав у припиненні співробітництва зі структурами, підконтрольними Пригожину; введення додаткових санкцій; співпрацю з міжнародними партнерами США з метою переконати їх зробити аналогічні кроки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив продовжити режим надзвичайного стану щодо Білорусі, введений в 2006 році. Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня.

Як повідомлялося, посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму.

Читайте також:

Джерело: Голос Америки