У США готують санкції проти «кухаря Путіна». Пригадали і Україну
Наближеного до Путіна «кухаря» пов’язують і з американськими виборами, і з війнами РФ у різних країнах
Поки в США готуються ввести проти Росії нові жорсткі санкції, чотири конгресмени взялися за «кухаря» Путіна – представлено законопроєкт про санкції проти бізнесмена Євгена Пригожина, який вважається одним з наближених до президента РФ.
Конгресмени нарікають на дії Пригожина і його партнерів за продовження їхніх «атак на Сполучені Штати і їхніх союзників». Законопроєкт містить пакет заходів проти «кухаря Путіна».
«Євген Пригожин – маріонетка Путіна з давньою історією підриву безпеки й інтересів Сполучених Штатів в інтересах уряду Росії», – сказав один з авторів законопроєкту, конгресмен-демократ, голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгел.
Він нагадав про втручання «фабрики тролів» в американські вибори 2016 і 2018 років, а також дії найманців з групи Вагнера в Україні, Сирії та Африці, що пов’язана з Пригожиним.
Законопроєкт, зокрема, передбачає переконання держав у припиненні співробітництва зі структурами, підконтрольними Пригожину; введення додаткових санкцій; співпрацю з міжнародними партнерами США з метою переконати їх зробити аналогічні кроки.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив продовжити режим надзвичайного стану щодо Білорусі, введений в 2006 році. Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня.
Як повідомлялося, посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму.
Джерело: Голос Америки