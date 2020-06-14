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    У світі

    У США готують санкції проти «кухаря Путіна». Пригадали і Україну

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    Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США&nbsp; - У США готують санкції проти «кухаря Путіна». Пригадали і Україну
    Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США 

    Наближеного до Путіна «кухаря» пов’язують і з американськими виборами, і з війнами РФ у різних країнах

    Поки в США готуються ввести проти Росії нові жорсткі санкції, чотири конгресмени взялися за «кухаря» Путіна – представлено законопроєкт про санкції проти бізнесмена Євгена Пригожина, який вважається одним з наближених до президента РФ.

    Конгресмени нарікають на дії Пригожина і його партнерів за продовження їхніх «атак на Сполучені Штати і їхніх союзників». Законопроєкт містить пакет заходів проти «кухаря Путіна».

    «Євген Пригожин – маріонетка Путіна з давньою історією підриву безпеки й інтересів Сполучених Штатів в інтересах уряду Росії», – сказав один з авторів законопроєкту, конгресмен-демократ, голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Еліот Енгел.

    Він нагадав про втручання «фабрики тролів» в американські вибори 2016 і 2018 років, а також дії найманців з групи Вагнера в Україні, Сирії та Африці, що пов’язана з Пригожиним.

    Євген Пригожин перебуває під індивідуальними санкціями США через його роль, як кажуть у Вашингтоні, в підтримці російської анексії українського Криму 2014 року і воєнного втручання Москви на сході України проти української влади.

    Законопроєкт, зокрема, передбачає переконання держав у припиненні співробітництва зі структурами, підконтрольними Пригожину; введення додаткових санкцій; співпрацю з міжнародними партнерами США з метою переконати їх зробити аналогічні кроки.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вирішив продовжити режим надзвичайного стану щодо Білорусі, введений в 2006 році. Термін дії санкцій проти режиму Олександра Лукашенка спливає 16 червня.

    Як повідомлялося, посли ЄС на рік продовжили пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму.

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    Джерело: Голос Америки

    США санкції Дональд Трамп
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