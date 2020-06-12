У КНДР назвали відносини з США «безнадійними»



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Останній саміт лідерів КНДР та США пройшов в Ханої у 2019 році, сторони не дійшли згоди щодо низки питань

Надія на поліпшення корейсько-американських відносин сьогодні замінилася розпачем, вважає глава МЗС Північної Кореї

Міністр закордонних справ КНДР Лі Сон Гвон заявив, що відносини між Північною Кореєю та США стали «безнадійними» з моменту історичної зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Ина.

Про це повідомляє ЦТАК.

«Ясно, що надія на поліпшення корейсько-американських відносин, яка два роки тому при пильній увазі планети, сьогодні замінилася розпачем — подальшим погіршенням, і навіть іскра оптимістичного погляду на мирне процвітання Корейського півострова гасла під натиском песимістичного кошмару», - заявив глава МЗС.

Він зазначив, що через два роки після першої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відносини країн знову стали «безнадійними».

«Відносини повернулися до безнадійності, яка характеризується наростальним погіршенням», - повідомив Лі Сон Гвон.

Нагадаємо, останній саміт КНДР — США пройшов в Ханої 27-28 лютого 2019 року. Переговори президентів двох країн завершилися достроково під час другого дня саміту. Сторони також не дійшли згоди щодо низки питань.

За словами Дональда Трампа, переговори зірвалися через те, що КНДР зажадала повного скасування санкцій. У КНДР заявили, що до провалу переговорів між лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом привела «самовільна і нечесна» позиція Штатів.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.