Імпічмент Трампа: республіканці в Конгресі прагнуть викликати сина Байдена як свідка

Гантер Байден є колишнім членом ради директорів української компанії Burisma

Республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на перелік осіб, яких республіканці хочуть викликати на відкриті слухання з питання про імпічмент.

Ці слухання мають розпочатися наступного тижня.

Гантер Байден є колишнім членом ради директорів української компанії Burisma. Кілька свідків під час розслідування про імпічмент підтвердили, що офіційні особи США в координації з особистим юристом Трампа Руді Джуліані вимагали від української влади поновлення розслідування можливої корупції в цій компанії.

Демократи стверджують, що йшлося не про боротьбу з корупцією, а про прагнення Трампа нашкодити своєму політичному опонентові Джо Байдену.

BREAKING: Here’s the GOP witness list for the public impeachment hearings, as requested by Devin Nunes.



List includes Hunter Biden, the whistleblower, and the whistleblower’s sources.



His full letter to Schiff: https://t.co/rSOPzsgpyP pic.twitter.com/hLzFaofZU4