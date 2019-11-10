Імпічмент Трампа: республіканці в Конгресі прагнуть викликати сина Байдена як свідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гантер (л) і Джо Байдени в Китаї, грудень 2013 року

Гантер Байден є колишнім членом ради директорів української компанії Burisma

Республіканці в Палаті представників Конгресу США вимагають викликати сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена, Гантера Байдена, як свідка в межах розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на перелік осіб, яких республіканці хочуть викликати на відкриті слухання з питання про імпічмент.

Ці слухання мають розпочатися наступного тижня.

Гантер Байден є колишнім членом ради директорів української компанії Burisma. Кілька свідків під час розслідування про імпічмент підтвердили, що офіційні особи США в координації з особистим юристом Трампа Руді Джуліані вимагали від української влади поновлення розслідування можливої корупції в цій компанії.

Демократи стверджують, що йшлося не про боротьбу з корупцією, а про прагнення Трампа нашкодити своєму політичному опонентові Джо Байдену.

BREAKING: Here’s the GOP witness list for the public impeachment hearings, as requested by Devin Nunes.



List includes Hunter Biden, the whistleblower, and the whistleblower’s sources.



His full letter to Schiff: https://t.co/rSOPzsgpyP pic.twitter.com/hLzFaofZU4 — Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 9 листопада 2019 р.

Згідно з правилами розслідування, які раніше схвалила Палата представників, голова комітету з розвідки демократ Адам Шифф може відмовити республіканцям у виклику запропонованих ними свідків. Республіканці заявляють, що це означатиме, що розслідування проводиться упереджено.

Нагадаємо, у неділю газета The Washington Post повідомила, що Дональд Трамп відчував ненависть до України з перших днів в Білому домі.

До слова, Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі у рамках процедури імпічменту.

Декілька днів тому представники Білого дому заявили, що в адміністрації президента США готові до того, що Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент.

Нагадаємо, 31 жовтня Палата представників Конгресу США більшістю голосів проголосувала за визначення процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Прийнятий документ передбачає проведення публічних слухань у ході розслідування проти Трампа і оприлюднення стенограм із закритих засідань, а також визначає, які права мають президент США і противники імпічменту в Конгресі.

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення резолюції «найбільшим полюванням на відьом за всю американську історію».

Нагадаємо, ексрадник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон володіє цінною інформацією про кампанію тиску Білого дому на Україну, що досі залишається невідомою для розслідування з імпічменту президента Трампа.