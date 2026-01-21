Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт

Президент США пов’язав занепад Європи з міграцією, витратами та енергополітикою

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Європа рухається «не в тому напрямку» і за останнє десятиліття перетворилася на проблемний континент. Про це повідомляє «Главком» з посилання на його промову під час форуму у Давосі.

«Я хочу, щоб Європа процвітала, але вона рухається не в тому напрямку. За останнє десятиліття Європа стала проблемним континентом, деякі місця просто не впізнати», – заявив Трамп. На його думку, головними причинами такої ситуації є постійно зростаючі державні витрати, масова міграція та залежність від іноземного імпорту. Президент США також розкритикував енергетичну політику європейських країн.

«Замість того, щоб закривати електростанції, ми їх відкриваємо. Замість того, щоб будувати неефективні та збиткові вітряки, ми їх демонтуємо і не затверджуємо нові», – сказав Трамп. Він наголосив, що США, на відміну від Європи, скорочують державний апарат і переводять чиновників у приватний сектор.

«Замість того, щоб розширювати бюрократію, ми її звільняємо – і вони знаходять роботу в приватному секторі», – заявив американський лідер. Трамп також заявив, що Сполучені Штати залишаються «економічним двигуном планети».

«США – це економічний двигун світу. Коли Америка зростає, зростає весь світ. Коли ми падаємо – ви падаєте разом із нами», – сказав він.

Окремо президент США згадав Венесуелу, заявивши, що країна перебуває у складному становищі, але Вашингтон допомагає їй стабілізувати економіку. «Венесуела була великою країною 20 років тому, а тепер має серйозні проблеми. Але ми їм допомагаємо», – зазначив Трамп.

Він також звернув увагу на ситуацію в Німеччині, заявивши, що країна нині виробляє на 22% менше електроенергії, ніж у 2017 році. «Це не вина чинного канцлера. Він вирішує проблему і зробить хорошу роботу», – додав Трамп.

Раніше амекриканський президент, відзначаючи першу річницю своєї другої інавгурації, заявив, що «Бог дуже пишається» тією роботою, яку він проробив з моменту повернення до Білого дому.