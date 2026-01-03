Мадуро висунуто звинувачення у наркоторгівлі в США – Рубіо

Державний секретар США офіційно підтвердив статус Ніколаса Мадуро як лідера наркотерористичної організації «Картель де Лос Солес»

Сьогодні, 3 січня 2026 року, Державний секретар США Марко Рубіо виступив із заявою щодо статусу Ніколаса Мадуро. Заява з'явилася на тлі повідомлень про захоплення венесуельського лідера силами США та його транспортування до Сполучених Штатів для пред'явлення обвинувачень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву Марко Рубіо.

Марко Рубіо у своєму дописі категорично заперечив легітимність правління Мадуро, назвавши його режим злочинним угрупованням, що захопило владу в країні.

«Мадуро не є президентом Венесуели, а його режим не є легітимним урядом. Мадуро є головою «Картелю де Лос Солес» – наркотерористичної організації, яка взяла під контроль країну. Йому вже висунуто звинувачення у торгівлі наркотиками у Сполучених Штатах», – заявив Марко Рубіо.

«Картель де Лос Солес» (Картель Сонць) – це термін, який правоохоронні органи США використовують для опису корумпованих елементів у збройних силах Венесуели, які займаються транзитом кокаїну. Свою назву організація отримала від золотих зірок (сонць), які венесуельські генерали носять на погонах. За даними Вашингтона, саме Мадуро особисто очолював цю структуру, використовуючи державні ресурси для захисту наркотрафіку.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.