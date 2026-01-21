Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог
Трамп вірить, що Бог пишається його роботою
фото: The New York Times

Трамп: Я думаю, що Бог дуже пишається моєю роботою

Президент США Дональд Трамп, відзначаючи першу річницю своєї другої інавгурації, заявив, що «Бог дуже пишається» тією роботою, яку він проробив з моменту повернення до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meaww.

Під час пресконференції Трамп відсвяткував рік перебування на посаді, перерахувавши свої найбільші досягнення. «Так, насправді. Я думаю, що Бог дуже пишається моєю роботою», – наголосив він.

Американський лідер зауважив, що також докладав великих зусиль для захисту релігійних груп: «Це стосується і релігії. Ви знаєте, ми захищаємо багатьох людей, яких вбивають. Я захищаю християн, євреїв та багатьох інших людей, яких не захищав би інший президент».

Зокрема, Трамп зазначив, що це був безперечно «дивовижний рік», і навіть ті, хто «не обов'язково мене любить», мусять це визнати.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, тисячі американців по всій країні залишили свої робочі місця та навчальні заклади, долучившись до масштабного протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа. Акція під назвою «Вільна Америка» була приурочена до першої річниці другого вступу Трампа на посаду президента.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада готується до гіпотетичної війни зі США
Канада вперше за століття змоделювала війну зі США
Вчора, 21:05
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
18 сiчня, 23:22
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
9 сiчня, 00:50
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
Час звертатися до Конгресу: як Україна може обійти позицію Трампа
8 сiчня, 10:42
СВО проти режиму Мадуро, у разі перемоги Трампа, була передбачувана ще до виборів 2024 року
Події у Венесуелі. Чому не треба аплодувати Трампу
4 сiчня, 10:10
США знизили мита на італійську пасту
США знизили мита на італійську пасту
2 сiчня, 03:17
Президент підтвердив, що обговорив із Трампом проєкт двосторонньої угоди між Україною та США щодо гарантій безпеки
Донбас, гарантії безпеки та роль США: головні тези інтервʼю Зеленського
30 грудня, 2025, 04:14
Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго
Чим Трамп пригощає українську делегацію в Мар-а-Лаго
28 грудня, 2025, 22:32
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
Трамп під час спілкування з дітьми згадав Україну, Росію та Китай
25 грудня, 2025, 04:20

Політика

Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог
Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог
Конфлікт за Гренландію. Глава уряду Канади закликав країни об'єднуватися проти США
Конфлікт за Гренландію. Глава уряду Канади закликав країни об'єднуватися проти США
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
Трамп може очолити Раду миру довічно – Bloomberg
Літак Трампа повернувся до США через технічну несправність на шляху до Давоса
Літак Трампа повернувся до США через технічну несправність на шляху до Давоса
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua