Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог

Трамп: Я думаю, що Бог дуже пишається моєю роботою

Президент США Дональд Трамп, відзначаючи першу річницю своєї другої інавгурації, заявив, що «Бог дуже пишається» тією роботою, яку він проробив з моменту повернення до Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meaww.

Під час пресконференції Трамп відсвяткував рік перебування на посаді, перерахувавши свої найбільші досягнення. «Так, насправді. Я думаю, що Бог дуже пишається моєю роботою», – наголосив він.

Американський лідер зауважив, що також докладав великих зусиль для захисту релігійних груп: «Це стосується і релігії. Ви знаєте, ми захищаємо багатьох людей, яких вбивають. Я захищаю християн, євреїв та багатьох інших людей, яких не захищав би інший президент».

Зокрема, Трамп зазначив, що це був безперечно «дивовижний рік», і навіть ті, хто «не обов'язково мене любить», мусять це визнати.

Нагадаємо, у вівторок, 20 січня, тисячі американців по всій країні залишили свої робочі місця та навчальні заклади, долучившись до масштабного протесту проти політики адміністрації Дональда Трампа. Акція під назвою «Вільна Америка» була приурочена до першої річниці другого вступу Трампа на посаду президента.