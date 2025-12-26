Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це

Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року

Дональд Трамп досить скептично відреагував мирний план, який представив президент України Володимир Зеленський, та підкреслив свою вирішальну роль у процесі

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Ця заява пролунала напередодні недільної зустрічі з Володимиром Зеленським у Флориді, де український президент планує представити оновлений мирний план із 20 пунктів, передає «Главком».

Пропозиції Зеленського, зокрема, включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки. Також на порядку денному – питання контролю над Донбасом та управління Запорізькою АЕС. Проте Трамп досить скептично відреагував на ініціативу Києва, підкресливши свою вирішальну роль у процесі: «У нього нічого не вийде, поки я це не схвалю. Подивимося, що він запропонував».

Попри стриману реакцію на план, Трамп очікує продуктивного діалогу як із Зеленським, так і з Путіним, зауваживши, що планує поговорити з російським диктатором найближчим часом. При цьому він згадав про значні економічні труднощі РФ, назвавши стан російської економіки «дуже важким».

Ситуація залишається напруженою через значну дистанцію між позиціями сторін: Росія не демонструє готовності до поступок, наполягаючи на повному контролі над Донецькою областю, тоді як український план спрямований на демонстрацію гнучкості без офіційних територіальних втрат. Попередня розмова Зеленського зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером була оцінена українською стороною як позитивна.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів.

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.