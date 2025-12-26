Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Трамп та Зеленський на зустрічі у Білому домі у серпні 2025 року
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп досить скептично відреагував мирний план, який представив президент України Володимир Зеленський, та підкреслив свою вирішальну роль у процесі

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Ця заява пролунала напередодні недільної зустрічі з Володимиром Зеленським у Флориді, де український президент планує представити оновлений мирний план із 20 пунктів, передає «Главком».

Пропозиції Зеленського, зокрема, включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки. Також на порядку денному – питання контролю над Донбасом та управління Запорізькою АЕС. Проте Трамп досить скептично відреагував на ініціативу Києва, підкресливши свою вирішальну роль у процесі: «У нього нічого не вийде, поки я це не схвалю. Подивимося, що він запропонував».

Попри стриману реакцію на план, Трамп очікує продуктивного діалогу як із Зеленським, так і з Путіним, зауваживши, що планує поговорити з російським диктатором найближчим часом. При цьому він згадав про значні економічні труднощі РФ, назвавши стан російської економіки «дуже важким».

Ситуація залишається напруженою через значну дистанцію між позиціями сторін: Росія не демонструє готовності до поступок, наполягаючи на повному контролі над Донецькою областю, тоді як український план спрямований на демонстрацію гнучкості без офіційних територіальних втрат. Попередня розмова Зеленського зі спецпосланцем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером була оцінена українською стороною як позитивна.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. 

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.

Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо Трамп здасть Україну на волю Путіна, то цим він відкриє скриньку Пандори
Поки Трамп підіграє Путіну, мир неможливий
24 грудня, 14:50
Володимир Зеленський повідомив про підготовку пакета санкцій проти Росії
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, Китаю та прихильників агресії
22 грудня, 13:12
З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними
Вибори під час війни? Розмова про наслідки, яку не можна відкладати
21 грудня, 21:11
Адміністрація Трампа «намагається зрозуміти, з чим може змиритися Україна і з чим може змиритися Росія»
Рубіо назвав дві умови, від яких залежить завершення війни в Україні
19 грудня, 21:53
Путін пригрозив воєнними діями та анонсував «буферну зону» вздовж фронту
Путін побідкався на жорстоку Європу і озвучив план на 2026 рік
17 грудня, 15:30
Зеленського прийме виконувач обов’язків прем’єра Нідерландів Дік Схооф
Президент України відвідає Нідерланди
15 грудня, 16:49
Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше
Reuters: Нафтогазовий бюджет Кремля виснажується ще більше
13 грудня, 07:20
Міністр армії США був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану
The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України
12 грудня, 17:56
Російська компанія Neiry розробила
Росіяни перетворюють голубів на біодрони
27 листопада, 09:15

Політика

Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Росія закрила справу про авіакатастрофу літака Azal: реакція Азербайджану
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Білорусь пояснила, навіщо розмістила «Орєшнік» на своїй території
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
Росія розкритикувала «радикальні» розбіжності у мирному плані
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва
«Коаліція охочих» збирається: Європа готує пакет безпеки для Києва

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua