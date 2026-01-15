Трамп заявив, що нічого не знає про візит Віткоффа і Кушнера до Москви

Американський лідер стверджує, що йому нічого не відомо про майбутню поїздку спецпосланців для переговорів з Путіним

Bloomberg повідомляв, що поїздка американських посадовців може відбутися цього місяця

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодної інформації про плани спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера найближчим часом відвідати Москву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американського лідера в інтерв’ю Reuters.

«Трамп заявив, що йому нічого не відомо про можливу майбутню поїздку Віткоффа та Кушнера до Москви, про що раніше в середу повідомляло видання Bloomberg», – ідеться в публікації.

Під час інтерв’ю Трамп також висловив припущення, що Путін готовий завершити вторгнення в Україну, тоді як президент Володимир Зеленський ставиться більш стримано до укладення угоди. «Я думаю, що він (Путін – «Главком») готовий укласти угоду. Україна ж, на мою думку, менше готова укладати угоду», – зазначив Трамп.

Нагадаємо, Bloomberg писав, що посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом здійснити поїздку до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у межах роботи над мирною угодою щодо завершення війни проти України.

Як повідомляють джерела, обізнані з підготовкою зустрічі, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак остаточні домовленості ще не досягнуті. За словами співрозмовників, графік може змінитися через події в Ірані, де тривають масові заворушення.

За словами американських та українських посадовців, сторони суттєво просунулися у роботі над планом припинення бойових дій: близько 90% положень документа вже погоджені, однак залишаються принципові розбіжності.

До слова, президент США Дональд Трамп в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що, на його думку, не Росія, а саме Україна затягує підписання мирної угоди. Він назвав президента Володимира Зеленського головною перепоною на шляху до мирної угоди.