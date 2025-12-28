Зустріч Трампа та Зеленського завершено

Найближчим часом Трамп та Зеленський вийдуть на спільну пресконференцію

Переговори Дональда Трампа та Володимира Зеленського завершено. Після них лідери України та США провели відеоконференцію за участю очільників європейських держав. Про залучення європейських партнерів, зокрема прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, повідомив голова італійського МЗС Антоніо Таяні, передає «Главком» із посиланням на Corriere della Sera.

За словами дипломата, Європа повністю солідарна з американською ініціативою. Таяні підкреслив, що єдність між США та ЄС є критично важливою для завершення війни, а питання безпеки залишається пріоритетним для всього континенту. Він також додав, що наразі очікується реакція російської сторони на запропоновані умови.

Найближчим часом Дональд Трамп та Володимир Зеленський вийдуть на спільну пресконференцію, щоб підбити підсумки зустрічі.

Склади делегацій України та США на переговорах у Мар-а-Лаго

Українська переговорна група

Володимир Зеленський;

Рустем Умеров, секретар РНБО;

Олексій Соболєв, міністр економіки;

Генерал Андрій Гнатов, начальник Генштабу ЗСУ;

Сергій Кислиця, перший заступник глави МЗС;

Ольга Стефанишина, посол у США;

Олександр Бевз, радник Офісу Президента.

Переговорна група США

Дональд Трамп, президент США;

Марко Рубіо, державний секретар;

Піт Хегсет, міністр війни;

Сьюзі Уайлс, керівник апарату Білого дому;

генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів;

Джаред Кушнер, радник президента США;

Стівен Міллер, радник з питань внутрішньої безпеки;

Стів Уіткофф, спеціальний посланець президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.