Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 21 січня 2026 року

Президент США зробив нові заявив та торкнувся теми війни в Україні, у Росії пролунали вибухи, Сполучені Штати захопили черговий нафтовий танкер.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 січня:

Трамп пояснив, чому війна в Україні не завершується

фото: AP

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі прокоментував перебіг переговорного процесу між Росією та Україною. За його словами, основною перешкодою для швидкого завершення конфлікту є те, що позиції сторін не збігаються в часі: коли одна країна виявляє готовність до переговорів, інша – ні.

Американський лідер наголосив, що вважає своєю місією припинення цього кровопролиття, оскільки, за його даними, щомісяця сторони втрачають близько 25 тис. осіб. Трамп зауважив, що прагне довести справу до кінця заради порятунку людських життів.

Атаковано дві російські ТЕЦ

фото: соціальні мережі

У ніч на 21 січня російські міста Бєлгород та Орел атакували ракети й безпілотники.

Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Орлі та Бєлгороді. В Орлі серія вибухів розпочалася близько 21:40, місцеві мешканці нарахували понад десять потужних вибухів. Після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на Орловській ТЕЦ. У регіоні оголошували режим ракетної небезпеки.

Ситуація у Бєлгороді також залишається напруженою. За словами місцевого губернатора Гладкова, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на підприємствах, що забезпечують енергопостачання регіону.

Російська ракета ППО влучила у будинок

фото: соціальні мережі

У ніч на 21 січня у місті Афіпський, що в Краснодарському краї РФ, зафіксовано масштабну пожежу в житловому будинку після серії вибухів. Інцидент стався на тлі заяв місцевих медіа про атаку безпілотників та роботу російських систем протиповітряної оборони.

За свідченнями очевидців, внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнала багатоповерхівка, а також знищено або пошкоджено близько десяти автомобілів, що стояли поруч. На місці події працюють екстрені служби.

Трамп зазначив, що НАТО задовільнить домовленість щодо Гренландії

фото: AP

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його ініціатива стосовно Гренландії позитивно вплине на Північноатлантичний альянс.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі, він зауважив, що майбутня домовленість задовольнить як НАТО, так і Сполучені Штати, хоча конкретних деталей не розкрив.

США затримали нафтовий танкер

Збройні сили США в межах операції Southern Spear провели успішне затримання нафтового танкера Sagitta, який входить до складу «тіньового флоту» РФ. Судно було зупинене в Карибському басейні за порушення карантинних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом щодо підсанкційних кораблів.

Операція пройшла без інцидентів за підтримки Берегової охорони, Міністерства внутрішньої безпеки та Міністерства юстиції США. У Південному командуванні США підкреслили, що цей крок демонструє рішучість Вашингтона припинити незаконну торгівлю нафтою в Західній півкулі та забезпечити дотримання міжнародних санкцій.

