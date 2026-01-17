Трамп вводить мита на союзників через Гренландію

Президент США заявив, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита

10% мита діятимуть з 1 лютого, а з 1 червня вони зростуть до 25%

Президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії. Як інформує «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що США протягом багатьох років субсидували Данію, а також усі країни Європейського Союзу й інших, а тепер, мовляв, коли настав час віддячити, Данія буцімто не може захистити Гренландію.

«Наразі в них є лише дві собачі упряжки як засіб захисту, одну з яких додали нещодавно. Лише Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть грати в цю гру – і робити це дуже успішно!» – вважає американський президент.

Крім того, низка європейських країн відправили своїх представників до Гренландії «з невідомими цілями»: «Ці країни, які грають у цю дуже небезпечну гру, створили рівень ризику, який є неприйнятним і нестійким».

Тож Трамп вирішив накласти на Данію, Норвегію, Швецію, Францію, Німеччину, Велику Британію, Нідерланди та Фінляндію 10% мито на будь-які товари, що постачаються до США. Ці мита діятимуть з 1 лютого, а з 1 червня вони зростуть до 25%.

«Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну й остаточну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагалися здійснити цю угоду понад 150 років. Багато президентів намагалися це зробити – і з поважних причин, – але Данія завжди відмовлялася», – каже він.

Водночас президент США додав, що його країна відкрита до переговорів із Данією та будь-якою з країн проти яких увели мита.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити торговельні тарифи проти країн, які не підтримають контроль Сполучених Штатів над Гренландією.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.