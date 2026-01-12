Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США

Очільник Куби стверджує, що США не мають морального права повчати Гавану

Президент Куби Мігель Діас-Канель прокоментував заклики президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Куби.

За словами Діас-Канеля, зовнішній тиск є неприйнятним для його країни. Він підкреслив, що Куба є вільною та суверенною державою й їй ніхто не має права нав'язувати рішення. «Куба – незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити», – написав він.

Політик зауважив, що США не мають морального права повчати Гавану. «Ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають морального права вказувати Кубі на будь-що, абсолютно ні на що. Ті, хто сьогодні істерично нападають на нашу країну, роблять це, бо хворіють від люті через суверенне рішення цього народу обрати свою політичну модель», – йдеться в повідомленні президента Куби.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса.

Ця заява пролунала на тлі фактичної зупинки відвантажень: з моменту захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями жоден танкер не вийшов із венесуельських портів у напрямку Куби. Водночас Вашингтон готує масштабну нафтову угоду з тимчасовим урядом Делсі Родрігес на суму $2 млрд, де кошти від продажу сировини США акумулюватимуться на підконтрольних Мінфіну США рахунках.