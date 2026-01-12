Головна Світ Політика
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Куби різко відповів Трампу на заклики укласти угоду зі США
Мігель Діас-Канель заявив, що Куба є вільною та суверенною державою
фото: AP

Очільник Куби стверджує, що США не мають морального права повчати Гавану

Президент Куби Мігель Діас-Канель прокоментував заклики президента США Дональда Трампа укласти угоду з Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника Куби.

За словами Діас-Канеля, зовнішній тиск є неприйнятним для його країни. Він підкреслив, що Куба є вільною та суверенною державою й їй ніхто не має права нав'язувати рішення. «Куба – незалежна і суверенна країна. Ніхто не буде диктувати нам, що робити», – написав він.

Політик зауважив, що США не мають морального права повчати Гавану. «Ті, хто перетворює все на бізнес, навіть людські життя, не мають морального права вказувати Кубі на будь-що, абсолютно ні на що. Ті, хто сьогодні істерично нападають на нашу країну, роблять це, бо хворіють від люті через суверенне рішення цього народу обрати свою політичну модель», – йдеться в повідомленні президента Куби.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса.

Ця заява пролунала на тлі фактичної зупинки відвантажень: з моменту захоплення Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями жоден танкер не вийшов із венесуельських портів у напрямку Куби. Водночас Вашингтон готує масштабну нафтову угоду з тимчасовим урядом Делсі Родрігес на суму $2 млрд, де кошти від продажу сировини США акумулюватимуться на підконтрольних Мінфіну США рахунках.

