Макрон назвав умову для поїздки на саміт Великої сімки у США



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На думку Еммануеля Макрона, присутність на саміті канцлера Німеччини Ангели Меркель є важливим фактором

Президент Франції підкреслив, що «для проведеного в очному форматі саміту G7 необхідна присутність всіх»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий приїхати в США для участі в саміті Великої сімки (G7) за умови присутності на заході всіх лідерів країн групи.

Про це повідомило агентство France-Presse з посиланням на представника Єлисейського палацу.

Як уточнив співрозмовник AFP, Макрон підкреслив, що «для проведеного в очному форматі саміту G7 необхідна присутність всіх».

При цьому він додав, що «присутність на саміті канцлера Німеччини Ангели Меркель є важливим фактором».

«Необхідно також, щоб цей саміт став втіленням згуртування і підтвердженням дій в нинішній критичний міжнародний момент. У зв'язку з цим ми очікуємо, що головуючі США уточнять нам свої наміри», - підкреслив представник Єлисейського палацу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтону на саміт Великої сімки.

Як відомо, Сполучені Штати Америки вирішили перенести особисту зустріч лідерів країн Великої сімки з початку червня на кінець місяця.

Раніше президент США Дональд Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своїй заміській резиденції Кемп-Девід.

Нагадаємо, перший в історії віртуальний саміт G20 відбувся 26 березня і тривав дві години.