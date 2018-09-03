Трамп відповів на критичну репліку доньки Маккейна на похоронах



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Меган Маккейн сказала, що Америка не потребує того, щоб знову стати великою, тому що Америка була великою завжди

Президент США Дональд Трамп відповів на критичні репліки на його адресу, що прозвучали на похоронах сенатора Джона Маккейна, куди самого Трампа не покликали.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, у своєму дуже емоційному виступі, присвяченому пам'яті свого батька, Меган Маккейн сказала: «Америка Джона Маккейна не потребує того, щоб знову стати великою, тому що Америка була великою завжди».

Ці слова стали лейтмотивом церемонії. Але вони ж є і запереченням головного гасла 45-го президента Дональда Трампа «Зробимо Америку великою знову».

Після критичної репліки доньки Маккейна Трамп знову розмістив у Twitter своє гасло, написавши його великими літерами.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 вересня 2018 р.

Варто зазначити, що твіт Трампа набрав більше 40 тис ретвітів і майже 65 тисяч коментарів.

Більшість користувачів у коментарях заявили, що це пряма атака на сім'ю Маккейна та вислів доньки сенатора на похороні.

Також більшість погодилися з Маккейном, повторюючи свої почуття про те, що Америка є великою.

«Америка була чудовою до тебе. Ти не зробив Америку великою», - пишуть американці Трампу у коментарях.

It always was.

Maybe you should watch @MeghanMcCain - she talked about it yesterday while you were playing golf and the rest of the country was celebrating and American hero.https://t.co/5LX0m9OwEV — Tango Jane (@biglifejane) 2 вересня 2018 р.

America was always great Mr. President. — Å Fusion (@AngelicFusion) 2 вересня 2018 р.

Користувачі також публікували фотографії, які показували кардинальну різницю між синами сенатора та президента Трампа.

Варто зазначити, що деякі люди продемонстрували підтримку заяви президента, пишучи, що він все частіше користується популярністю.

You are getting more popular by the day. We love you Mr. President. — Love the Truth (@HonestMeAbe) 2 вересня 2018 р.





Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.