Трамп відповів на критичну репліку доньки Маккейна на похоронах

Меган Маккейн сказала, що Америка не потребує того, щоб знову стати великою, тому що Америка була великою завжди

Президент США Дональд Трамп відповів на критичні репліки на його адресу, що прозвучали на похоронах сенатора Джона Маккейна, куди самого Трампа не покликали.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Нагадаємо, у своєму дуже емоційному виступі, присвяченому пам'яті свого батька, Меган Маккейн сказала: «Америка Джона Маккейна не потребує того, щоб знову стати великою, тому що Америка була великою завжди».

Ці слова стали лейтмотивом церемонії. Але вони ж є і запереченням головного гасла 45-го президента Дональда Трампа «Зробимо Америку великою знову».

Після критичної репліки доньки Маккейна Трамп знову розмістив у Twitter своє гасло, написавши його великими літерами.

Варто зазначити, що твіт Трампа набрав більше 40 тис ретвітів і майже 65 тисяч коментарів.

Більшість користувачів у коментарях заявили, що це пряма атака на сім'ю Маккейна та вислів доньки сенатора на похороні.

Також більшість погодилися з Маккейном, повторюючи свої почуття про те, що Америка є великою.

«Америка була чудовою до тебе. Ти не зробив Америку великою», - пишуть американці Трампу у коментарях.

It always was.

Maybe you should watch @MeghanMcCain - she talked about it yesterday while you were playing golf and the rest of the country was celebrating and American hero.https://t.co/5LX0m9OwEV