Трамп: Я виграв ці президентські вибори

Дональд Трамп заявив, що перемога Джо Байдена є вигадкою ЗМІ

За словами Трампа, під час виборів відбулися «масові порушення», аналогів яким не було в історії США.

«Я виграв ці вибори!...фейковий ЗМІ постійно пишуть, що Джо Байден обраний президентом, навіть не дозволяючи нам показати, наскільки величезними були порушення норм нашої Конституції на виборах-2020. Вони, можливо, не мали аналогів в минулому...», – написав Трамп у Twitter.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Соцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що може вводити в оману.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.



