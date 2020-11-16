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    Трамп: Я виграв ці президентські вибори

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    Дональд Трамп впевнений у перемозі - Трамп: Я виграв ці президентські вибори
    Дональд Трамп впевнений у перемозі
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Дональд Трамп заявив, що перемога Джо Байдена є вигадкою ЗМІ

    За словами Трампа, під час виборів відбулися «масові порушення», аналогів яким не було в історії США.

    «Я виграв ці вибори!...фейковий ЗМІ постійно пишуть, що Джо Байден обраний президентом, навіть не дозволяючи нам показати, наскільки величезними були порушення норм нашої Конституції на виборах-2020. Вони, можливо, не мали аналогів в минулому...», – написав Трамп у Twitter.

    Соцмережа Twitter позначила допис Трампа як такий, що може вводити в оману.

    15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям». 

    За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

    Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.  

    Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада. 

    Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності. 

    На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.

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    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп вибори у США
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