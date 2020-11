Трамп: Я виграв ці президентські вибори

За словами Трампа, під час виборів відбулися «масові порушення», аналогів яким не було в історії США.

«Я виграв ці вибори!...фейковий ЗМІ постійно пишуть, що Джо Байден обраний президентом, навіть не дозволяючи нам показати, наскільки величезними були порушення норм нашої Конституції на виборах-2020. Вони, можливо, не мали аналогів в минулому...», – написав Трамп у Twitter.

Why does the Fake News Media continuously assume that Joe Biden will ascend to the Presidency, not even allowing our side to show, which we are just getting ready to do, how badly shattered and violated our great Constitution has been in the 2020 Election. It was attacked,..