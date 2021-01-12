США мають намір змінити умови в'їзду в країну

Іноземцям та громадянам США необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус

При в’їзді в США вимагатимуть тест на Covid-19

Уряд США планує зобов’язати усіх пасажирів міжнародних авіакомпаній пред'явити негативний тест на Covid-19 перед посадкою на рейс до країни.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Американські Центри з контролю та профілактики захворювань планують видати власні розпорядження найближчим часом.

Очікується, що наказ набуде чинності 26 січня, повідомляє співрозмовник видання.

Зазначається, що обговорення цього питання між федеральними агенціями та робочою групою Білого дому з питань коронавірусу тривало кілька тижнів.

До слова, Греція посилила вимоги для туристів. Тепер замість триденної самоізоляції на карантині потрібно пробути тиждень. Іноземні туристи повинні здати ПЛР-тест.

Водночас, 21 січня свої кордони для гостей відкриє Шрі-Ланка. Всі, хто приїздить повинні здати ПЛР-тести, а мінімальний термін перебування в країні складе 14 днів, протягом яких туристи повинні будуть жити в спеціальних зонах.

У Таїланді послаблень поки не очікується, однак туроператори просять владу розглянути можливість скасування двотижневого карантину для щеплених від коронавірусу туристів. Аналогічний варіант вивчається і в Сінгапурі.

Нагадаємо, у Мінкульті розповіли, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну.

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