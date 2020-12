Трамп згадав скандальну розмову із Зеленським і назвав її «бездоганною»

45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

Про це Трамп повідомив у мікроблозі Twitter.

«Тепер виявляється, що мій телефонний дзвінок до президента України, який багато хто, в тому числі і я, назвали «бездоганним», був навіть кращим. Я передбачав корупцію Байдена, говорив зателефонувати до генерального прокурора, який, імовірно, знав про корупцію під час містифікації імпічменту», - наголосив Трамп.

Now it turns out that my phone call to the President of Ukraine, which many, including me, have called “perfect”, was even better than that. I predicted Biden corruption, said to call the A.G., who perhaps knew of the corruption during the impeachment hoax?