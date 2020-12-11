Трамп згадав скандальну розмову із Зеленським і назвав її «бездоганною»

Телефонна розмова Трампа і Зеленського свого часу спровокувала міжнародний скандал

45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

Про це Трамп повідомив у мікроблозі Twitter.

«Тепер виявляється, що мій телефонний дзвінок до президента України, який багато хто, в тому числі і я, назвали «бездоганним», був навіть кращим. Я передбачав корупцію Байдена, говорив зателефонувати до генерального прокурора, який, імовірно, знав про корупцію під час містифікації імпічменту», - наголосив Трамп.

Now it turns out that my phone call to the President of Ukraine, which many, including me, have called “perfect”, was even better than that. I predicted Biden corruption, said to call the A.G., who perhaps knew of the corruption during the impeachment hoax? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.