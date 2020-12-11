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    Трамп згадав скандальну розмову із Зеленським і назвав її «бездоганною»

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    <span>Через телефонну розмову з Зеленським Трамп торік зіткнувся із загрозою імпічменту</span> - Трамп згадав скандальну розмову із Зеленським і назвав її «бездоганною»
    Через телефонну розмову з Зеленським Трамп торік зіткнувся із загрозою імпічменту
    Фото з відкритих джерел

    Телефонна розмова Трампа і Зеленського свого часу спровокувала міжнародний скандал

    45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову згадав про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і звинуватив обраного президента Джо Байдена у корупції.

    Про це Трамп повідомив у мікроблозі Twitter.

    «Тепер виявляється, що мій телефонний дзвінок до президента України, який багато хто, в тому числі і я, назвали «бездоганним», був навіть кращим. Я передбачав корупцію Байдена, говорив зателефонувати до генерального прокурора, який, імовірно, знав про корупцію під час містифікації імпічменту», - наголосив Трамп.

    У вересні 2019 року в США почалося розслідування щодо можливості імпічменту Трампа, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу про тиск, який президент США, за його даними, чинив на Зеленського з метою нашкодити своєму супернику на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

    19 грудня 2019 року Палата представників оголосила імпічмент Трампу за двома представленими демократами статтями обвинувачення: у зловживанні владою і в перешкоджанні роботі Конгресу.

    Звинувачення будувалися на факті заморожування військової допомоги для Україні влітку 2019 року і на свідченнях про те, що президент вимагав від Києва провести розслідування діяльності сина Байдена в Україні.

    Звинувачення в перешкоджанні діяльності Конгресу було пов’язане з тим, що Білий дім заборонив давати свідчення чиновникам і надавати документи щодо розслідування.

    6 лютого 2020 року Сенат США виправдав Трампа.

      Читайте також: Імпічмент, який став тріумфом. Західні ЗМІ про Трампа 2.0
    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп скандал Володимир Зеленський розслідування імпічмент президент Сенат США
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