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    У світі

    Мітинг на підтримку Трампа закінчився різаниною

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    На мітинг за &laquo;чесні вибори&raquo; в Вашингтоні вийшли тисячі прихильників Трампа - Мітинг на підтримку Трампа закінчився різаниною
    На мітинг за «чесні вибори» в Вашингтоні вийшли тисячі прихильників Трампа
    Фото The Washington Post

    За час проведення акції сутички між прихильниками і противниками Трампа відбувалися кілька разів

    Мітинг на підтримку президента США Дональда Трампа, який його прихильники влаштували у Вашингтоні, закінчився різаниною. Про це в неділю, 15 листопада, повідомляє The Washington Post.

    За даними видання, близько 20:00 за місцевим часом в п’яти кварталах на схід від Білого дому між учасниками акції і противниками чинного американського лідера сталося зіткнення. В ході бійки, яка тривала кілька хвилин, один з її учасників, чоловік у віці близько двадцяти років, отримав ножове поранення в спину. Постраждалого госпіталізували з серйозними травмами.

    Як зазначає газета, за час проведення акції сутички між прихильниками і противниками Трампа відбувалися кілька разів. В результаті щонайменше 20 осіб з обох сторін були затримані. Також відомо, що в ході заворушень постраждали два співробітники поліції. Ще кілька людей були помічені зі слідами крові на обличчі або одязі.

    На мітинг за «чесні вибори» в Вашингтоні вийшли тисячі прихильників Трампа. Зазначалося, що протестуючі, які зібралися недалеко від Білого дому, тримали в руках американські прапори, вимагали припинити крадіжку голосів і виступали проти фальсифікації виборів.

    Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

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    Теги: США вибори Дональд Трамп
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