Мітинг на підтримку Трампа закінчився різаниною

За час проведення акції сутички між прихильниками і противниками Трампа відбувалися кілька разів

Мітинг на підтримку президента США Дональда Трампа, який його прихильники влаштували у Вашингтоні, закінчився різаниною. Про це в неділю, 15 листопада, повідомляє The Washington Post.

За даними видання, близько 20:00 за місцевим часом в п’яти кварталах на схід від Білого дому між учасниками акції і противниками чинного американського лідера сталося зіткнення. В ході бійки, яка тривала кілька хвилин, один з її учасників, чоловік у віці близько двадцяти років, отримав ножове поранення в спину. Постраждалого госпіталізували з серйозними травмами.

Як зазначає газета, за час проведення акції сутички між прихильниками і противниками Трампа відбувалися кілька разів. В результаті щонайменше 20 осіб з обох сторін були затримані. Також відомо, що в ході заворушень постраждали два співробітники поліції. Ще кілька людей були помічені зі слідами крові на обличчі або одязі.

На мітинг за «чесні вибори» в Вашингтоні вийшли тисячі прихильників Трампа. Зазначалося, що протестуючі, які зібралися недалеко від Білого дому, тримали в руках американські прапори, вимагали припинити крадіжку голосів і виступали проти фальсифікації виборів.

Як повідомлялося, чинний президент США Дональд Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

Читайте також: