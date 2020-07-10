У тимчасового президента Болівії виявили коронавірус



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У Жанін Аньєс виявили коронавірус

Аньєс продовжить виконувати обов'язки глави держави у віддаленому режимі

У виконуючого обов'язки президента Болівії Жанін Аньєс виявили коронавірус. Вона пройшла тест і він показав позитивний результат.

Про це Аньєс повідомила в Twitter.

За її словами, за останній тиждень у багатьох членів уряду був виявлений коронавірус.

«Я здала аналіз, і він теж дав позитивний результат. Я буду перебувати на карантині два тижні до тих пір, поки мені не зроблять ще один аналіз для перевірки стану. Я відчуваю себе добре», - сказала Аньєс.

Вона наголосила, що продовжить виконувати обов'язки глави держави у віддаленому режимі.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Зазначимо, що Covid-19 був підтверджений у міністра охорони здоров'я Болівії Эйди Роки, міністра при президентові Йєрко Нуньєс і міністра гірничорудної і металургійної промисловості Хорхе Оропесы. Нуньєс госпіталізований, інші лікуються вдома.

На сьогоднішній день в Болівії коронавірусом заразилися понад 42 тис. осіб, померло понад 1,5 тис.