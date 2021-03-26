Хмельницький посилює карантин: що заборонено

У Хмельницькому заборонили роботу ресторанів і кафе з 22-ї до 7 години

У Хмельницькому середня школа переходить на дистанційну форму навчання

У Хмельницькому вводяться додаткові посилені заходи карантину. Про це свідчить рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 березня, повідомляє «Незалежний громадський портал».

З понеділка, 29 березня, після канікул будуть очно навчатися 1-4 класи. Натомість середня школа переходить на дистанційну форму навчання.

Без змін продовжать роботу дитячі садочки міста.

Крім цього, з 29 березня у місті буде заборонено:

приймання відвідувачів у закладах розважальної діяльності, в тому числі розташованих в торговельно-розважальних центрах;

робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

робота гуртків у закладах всіх форм власності, за виключенням організації роботи гуртків в дистанційному режимі.

Окремо комісія рекомендувала керівникам закладів вищої освіти організувати навчання з використанням дистанційної форми навчання.

Нагадаємо, наразі в «червоній» зоні 10 регіонів (м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька області). На порозі «червоної» зони Рівненщина.

Хмельницька область залишається в «помаранчевій» зоні. Але в області критично високий показник госпіталізацій із підозрою чи підтвердженим Covid-19. Наразі рівень госпіталізацій перевищив показник у 100 пацієнтів на 100 тис. населення при максимально допустимій нормі 60 на 100 тис. населення.

23 березня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що загального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуться лише у регіонах, де є спалах Covid-19.

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