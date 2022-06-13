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    Новини

    Три танки та 22 окупанти: ЗСУ доповіли про добу на півдні

    &nbsp;Наша авіація вразила скупчення противника та склад боєприпасів - Три танки та 22 окупанти: ЗСУ доповіли про добу на півдні
     Наша авіація вразила скупчення противника та склад боєприпасів
    фото: Генштаб

    Ворог намагається закріпитися на позиціях

    На півдні противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій наразі не веде. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

    «Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Задіяно важку ствольну і реактивну артилерію», – йдеться у повідомленні.

    По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152 мм калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

    Натомість з українського боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби пара гелікоптерів, пара штурмовиків та винищувач завдали трьох потужних ударів по ворожих позиціях. Зафіксовано влучення у скупчення противника та склад боєприпасів.

    Підтверджені втрати противника становлять:

    • 22 рашисти, три танки Т-62,
    • два БМП,
    • три одиниці автомобільної техніки.

    Корабельне угруповання росіян знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз.

    Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують чотири ракетні кораблі, підводний човен та три великі десантні кораблі. 36 крилатих ракет типу «Калібр» споряджені в напрямку всієї України.

    Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський.

    До слова, мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна повітря окупація #stoprussia
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    Три танки та 22 окупанти: ЗСУ доповіли про добу на півдні