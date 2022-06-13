Три танки та 22 окупанти: ЗСУ доповіли про добу на півдні

Наша авіація вразила скупчення противника та склад боєприпасів

Ворог намагається закріпитися на позиціях

На півдні противник продовжує облаштування й укріплення рубежів оборони, активних наступальних дій наразі не веде. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Протистояння переважно відбувається на рівні артилерійських дуелей. Задіяно важку ствольну і реактивну артилерію», – йдеться у повідомленні.

По передмістю Миколаєва ворог продовжує обстріли 152 мм калібром. Руйнуючи будівлі, розриваючи поля, ворог продовжує тиснути на Миколаївщину, створюючи враження своєї присутності, аби приховати суттєві поступки територією області.

Натомість з українського боку ворог зазнає суттєвого ураження і тиску з повітря: протягом доби пара гелікоптерів, пара штурмовиків та винищувач завдали трьох потужних ударів по ворожих позиціях. Зафіксовано влучення у скупчення противника та склад боєприпасів.

Підтверджені втрати противника становлять:

22 рашисти, три танки Т-62,

два БМП,

три одиниці автомобільної техніки.

Корабельне угруповання росіян знов зазнало кількісних змін, але не змінило завдань та загроз.

Наразі північно-західну частину Чорного моря пильнують чотири ракетні кораблі, підводний човен та три великі десантні кораблі. 36 крилатих ракет типу «Калібр» споряджені в напрямку всієї України.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають бої за кожен метр – Зеленський.

До слова, мер Мелітополя розповів про успіхи ЗСУ поблизу міста.

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