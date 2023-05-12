Танки Abrams для України: у США оголосили про нові терміни постачання

Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них. Про це передає «Голос Америки».

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«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені», – заявив він на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців.

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«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.

Раніше повідомлялося, що Пентагон намагається організувати зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу в Сінгапурі наступного місяця.