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Танки Abrams для України: у США оголосили про нові терміни постачання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Танки Abrams для України: у США оголосили про нові терміни постачання
США назвали нові терміни передавання Abrams Україні
фото з відкритих джерел

Танки Abrams доставлять в Україну на початку осені

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає танки Abrams на початку осені, тоді ж мають завершитися і програми тренування українських військових для роботи на них. Про це передає «Голос Америки».  

«Ми робимо все можливе, щоб пришвидшити постачання цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені», – заявив він на слуханнях у Сенаті 11 травня.

Остін наголосив, що США займаються не лише відправленням танків в Україну й підготовкою військових для користування ними, а й створенням інфраструктури, яка підтримуватиме роботу цієї техніки. У Пентагоні нагадали, що кілька танків Abrams наразі знаходяться на тренувальному полігоні для навчання українців. 

«Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема, за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємось якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені», – сказав Остін.

Раніше повідомлялося, що Пентагон намагається організувати зустріч міністра оборони США Ллойда Остіна з його китайським колегою Лі Шанфу в Сінгапурі наступного місяця.

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Теги: навчання Україна Пентагон танки контрнаступ

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