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Рубіо заявив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають влаштовувати Росію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Рубіо заявив, що післявоєнні гарантії безпеки для України мають влаштовувати Росію
Рубіо: Потрібно, щоб Україна після війни почувала себе у безпеці
фото: AP

Марко Рубіо зазначив, що умови завершення війни повинні влаштовувати і Росію – інакше система просто не діятиме

Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що після завершення війни Україна повинна почуватися захищеною, проте механізм безпеки працюватиме лише за умови, що на нього погодиться Росія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію DRM News.

Під час спілкування з журналістами представник преси поцікавився, чи розглядається в межах підготовки до переговорів в Абу-Дабі надання Києву американських гарантій за зразком 4-ї та 5-ї статей статуту НАТО. У відповідь Рубіо підтвердив, що наразі обговорюються різні концепції майбутнього захисту, проте остаточного й чітко окресленого плану поки що немає.

За словами очільника Держдепу, саме питання безпекових гарантій є вирішальним для того, щоб Україна змогла погодитися на домовленості та завершити війну. Водночас він підкреслив, що ці умови мають влаштовувати і Москву – інакше система просто не діятиме.

Відповідаючи на уточнення щодо можливого юридичного оформлення таких зобов'язань у двосторонньому договорі, Рубіо допустив, що потенційно це можливо. Однак він зауважив, що настільки детально цей варіант ще не проговорювався, а процес ратифікації подібних угод на сьогодні є доволі складним.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Теги: США Марко Рубіо росія Україна

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